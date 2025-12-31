Calles y avenidas bloqueadas en por celebración de Año Nuevo en CDMX este 31 de diciembre

Si ya estás preparando todo para las celebraciones de Año Nuevo en la Ciudad de México (CDMX) te traemos información importante, pues recientemente la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a través del Centro de Orientación Vial (Ovial), dieron a conocer los bloqueos que se tienen previstos para este 31 diciembre en la capital.

A través de informes emitidos vía redes sociales, las autoridades de tránsito de la capital de la República señalaron que las principales áreas afectadas serán las zonas centro de la ciudad como en la plancha del Zócalo, así como en avenidas como Paseo de la Reforma.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Calles y avenidas bloqueadas en CDMX este 31 de diciembre

Las actividades de los cierres y bloqueos sobre Reforma en la CDMX iniciaron desde las 07:00 horas con el inicio de la carrera “San Silvestre 12K 2025”, la cual provocó cierres viales sobre la vialidad en zonas aledañas a Chapultepec.

De igual forma y debido a las celebraciones de Año Nuevo que se llevarán a cabo en el Ángel de la Independencia, se prevén afectaciones en las siguientes vialidades de la CDMX este 31 de diciembre:

Eje 2 Poniente

Glorieta del Ahuehuete

La Diana Cazadora

Campo Marte

#PrecauciónVial | Considera cortes a la vialidad en Av. Paseo de la Reforma y Calz. Chivatito por carrera deportiva con salida Torre Mayor y meta Torre BBVA, a partir de las 07:00 horas. Consulta aquí ruta y #AlternativaVial. pic.twitter.com/QJkx7CZwhx — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) December 31, 2025

Rutas alternas por eventos de fin de año en CDMX

Derivado de la carrera deportiva y el evento de fin de año que se tiene previsto en la CDMX este miércoles 31 de diciembre, como rutas alternas las autoridades de la SSC recomendaron las siguientes vialidades:

Circuito Interior

Avenida Presidente Masaryk

Avenida Ribera de San Cosme

Avenida Chapultepec

Avenida Constituyentes

Anillo Periférico

Eje 1 Poniente

Es importante mencionar que las afectaciones y cierres viales por las celebraciones de Año Nuevo están previstas hasta la madrugada del próximo 1 de enero de 2026.

Productos alternativos para la cena de Año Nuevo; costos en mercados

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.