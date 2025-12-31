AICM reanuda aterrizajes por neblina en CDMX; despegues continúan este 31 de diciembre

Esta mañana, en el último día del año, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) reportó la suspensión temporal de los aterrizajes debido a la presencia de un banco de neblina que redujo significativamente la visibilidad en las pistas de la terminal aérea.

El anuncio fue hecho a través de su cuenta oficial en redes sociales, donde también se indicó que los despegues se mantienen con normalidad mientras las condiciones lo permiten.

Después de casi tres horas, se reanudan los aterrizajes y despegues en el aeropuerto de la CDMX.

Esta mañana debido a presencia de un banco de neblina en el aeropuerto, por seguridad de las operaciones, se encuentran suspendidas los aterrizajes. Los despegues se llevan a cabo con normalidad

Seguiremos informando. — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) December 31, 2025

Aerolíneas alertan a usuarios antes de viajes

Tras el anuncio oficial, Aeroméxico, Viva y otras aerolíneas pidieron a usuarios conocer su itinerario con el fin de que no haya retrasos en sus traslados y puedan continuar con sus actividades en este 31 de diciembre.

La situación no sólo es en la CDMX, el Aeropuerto de Monterrey informa que los vuelos también pueden presentar demoras debido a las condiciones climáticas.

#AeropuertoDeMty informa: Derivado de niebla en el AICM, los vuelos de/hacia dicho destino pueden presentar demoras. Para más información favor de contactar con su aerolínea. — Aeropuerto Internacional de Monterrey (@AeropuertoDeMTY) December 31, 2025

Clima en CDMX

La presencia del banco de neblina que provocó la suspensión de aterrizajes en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez está asociada al avance del frente frío número 25 , el cual ha generado un descenso de temperatura y un incremento de la humedad en el Valle de México.

Estas condiciones favorecen la formación de neblina durante las primeras horas del día, reduciendo la visibilidad en zonas bajas y aeroportuarias.

De acuerdo con autoridades meteorológicas, este sistema frontal también ocasiona ambiente frío a muy frío por las mañanas, por lo que no se descarta que continúen afectaciones similares en las próximas horas mientras el frente frío mantiene su influencia en la región.

Recomendaciones para viajeros

Ante esta situación, como se mencionó, las aerolíneas con vuelos programados hacia o desde el AICM han recomendado a sus pasajeros consultar el estatus de sus vuelos directamente con sus canales oficiales o plataformas en línea, ya que podrían registrarse retrasos, cancelaciones o reprogramaciones conforme se ajusten las operaciones.

Asimismo, se invita a quienes planean dirigirse al aeropuerto a llegar con mayor anticipación de lo habitual y mantenerse atentos a notificaciones de última hora.

Recuerda que las aerolíneas suelen ofrecer opciones de cambio o reembolso según sus políticas internas si las condiciones climáticas impactan la operación programada.

