El frío congela a la CDMX y obliga a activar alertas amarilla y roja por bajas temperaturas

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó alertas amarilla y roja por el frío en CDMX durante la madrugada y mañana del miércoles 31 de diciembre de 2025, entre las 00:00 y las 08:00 horas.

El pronóstico indica temperaturas de hasta -2 °C en Tlalpan y entre 4 y 6 °C en diez alcaldías, lo que incrementa el riesgo de enfermedades respiratorias, accidentes domésticos y afectaciones en actividades cotidianas.

Alerta amarilla en diez alcaldías

La alerta amarilla aplica en Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza.

Estas zonas enfrentarán frío moderado que puede provocar resfriados, hipotermia leve y aumento de consultas médicas, especialmente en niños y adultos mayores.

Alerta roja en Tlalpan por heladas

En Tlalpan se activó alerta roja por temperaturas entre -2 y 0 °C, con posibilidad de heladas en zonas altas y rurales.

⚠️ Se activa #AlertaRoja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del miércoles 31/12/2025 en la demarcación: @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/QOt7QSLJvP — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 30, 2025

Esto eleva el riesgo de congelamiento de tuberías, afectaciones en cultivos urbanos y peligro por uso inadecuado de calefactores o braseros.

Recomendaciones para la población

Protección Civil pide:



Usa ropa gruesa y abrígate en capas como gorro, bufanda, guantes y calcetines gruesos

Cubre nariz y boca para evitar respirar aire muy frío

Evita pasar rápidamente de lugares calientes a fríos

Protege a tus mascotas: no las dejes afuera durante la noche o madrugada

Consume suficiente agua y come frutas y verduras ricas en vitaminas A y C (cítricos, zanahorias, espinacas, etc.) para fortalecer el sistema inmunológico

Como medidas específicas para la alerta roja en Tlalpan:



Sella puertas y ventanas con cinta o trapos para impedir la entrada de aire frío

Lava tus manos con frecuencia o usa gel antibacterial para prevenir infecciones respiratorias

Mantente hidratado con agua y bebidas calientes; el frío seco puede deshidratar sin que lo notes

Nunca uses velas, anafres o braseros dentro de espacios cerrados sin ventilación; apágalos completamente antes de dormir o salir de casa para evitar incendios o intoxicación por monóxido de carbono.

Impacto en fin de año y pronóstico

El frío en CDMX podría afectar cenas al aire libre, traslados nocturnos y celebraciones en espacios abiertos, sobre todo en zonas altas.

Las autoridades mantienen monitoreo constante y llaman a seguir canales oficiales y reportar emergencias al 911 o al 55-5683-2222.

