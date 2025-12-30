inklusion.png Sitio accesible
El frío congela a la CDMX y obliga a activar alertas amarilla y roja por bajas temperaturas

El frío en CDMX baja hasta -2 grados en el sur; impactará durante la madrugada del 31 con heladas, riesgos de salud y afectaciones en eventos de fin de año.

Frío en CDMX
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México ha emitido alertas por el pronóstico de frío intenso para las primeras horas del miércoles 31 de diciembre de 2025, entre las 00:00 y las 08:00 horas.|Getty Images
Ciudad

Escrito por:  Adriana Juárez Miranda

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó alertas amarilla y roja por el frío en CDMX durante la madrugada y mañana del miércoles 31 de diciembre de 2025, entre las 00:00 y las 08:00 horas.

El pronóstico indica temperaturas de hasta -2 °C en Tlalpan y entre 4 y 6 °C en diez alcaldías, lo que incrementa el riesgo de enfermedades respiratorias, accidentes domésticos y afectaciones en actividades cotidianas.

Alerta amarilla en diez alcaldías

La alerta amarilla aplica en Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza.

Estas zonas enfrentarán frío moderado que puede provocar resfriados, hipotermia leve y aumento de consultas médicas, especialmente en niños y adultos mayores.

Alerta roja en Tlalpan por heladas

En Tlalpan se activó alerta roja por temperaturas entre -2 y 0 °C, con posibilidad de heladas en zonas altas y rurales.

Esto eleva el riesgo de congelamiento de tuberías, afectaciones en cultivos urbanos y peligro por uso inadecuado de calefactores o braseros.

Recomendaciones para la población

Protección Civil pide:

  • Usa ropa gruesa y abrígate en capas como gorro, bufanda, guantes y calcetines gruesos
  • Cubre nariz y boca para evitar respirar aire muy frío
  • Evita pasar rápidamente de lugares calientes a fríos
  • Protege a tus mascotas: no las dejes afuera durante la noche o madrugada
  • Consume suficiente agua y come frutas y verduras ricas en vitaminas A y C (cítricos, zanahorias, espinacas, etc.) para fortalecer el sistema inmunológico

Como medidas específicas para la alerta roja en Tlalpan:

  • Sella puertas y ventanas con cinta o trapos para impedir la entrada de aire frío
  • Lava tus manos con frecuencia o usa gel antibacterial para prevenir infecciones respiratorias
  • Mantente hidratado con agua y bebidas calientes; el frío seco puede deshidratar sin que lo notes

Nunca uses velas, anafres o braseros dentro de espacios cerrados sin ventilación; apágalos completamente antes de dormir o salir de casa para evitar incendios o intoxicación por monóxido de carbono.

Impacto en fin de año y pronóstico

El frío en CDMX podría afectar cenas al aire libre, traslados nocturnos y celebraciones en espacios abiertos, sobre todo en zonas altas.

Las autoridades mantienen monitoreo constante y llaman a seguir canales oficiales y reportar emergencias al 911 o al 55-5683-2222.

