México amanece entre hielo, lluvias torrenciales en el sureste y heladas intensas en el norte y centro

El clima en México presenta hoy martes 30 de diciembre un escenario de alto contraste meteorológico:



Lluvias torrenciales en el sureste

Heladas intensas en el norte y centro del país

Un evento de Norte con vientos peligrosos en el Golfo de México y el Istmo de Tehuantepec

El fenómeno está asociado al ingreso del frente frío número 25, que interactúa con humedad del Golfo y el Caribe. Esto genera riesgos por inundaciones, deslaves, afectaciones a la movilidad y posibles daños a infraestructura, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Conagua.

Las precipitaciones más intensas se concentran en Oaxaca, Veracruz y Tabasco, donde se esperan acumulados de hasta 250 milímetros en algunas regiones.

Este volumen de lluvia eleva el riesgo de inundaciones, crecida de ríos y deslaves en zonas montañosas y rurales, lo que impacta directamente a comunidades vulnerables y a la actividad agrícola.

Heladas severas en el norte y centro

Las temperaturas descienden hasta -10 °C en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila, con heladas también en el centro del país.

Este frío extremo incrementa el riesgo de enfermedades respiratorias, daños en cultivos y afectaciones a personas en situación vulnerable, por lo que autoridades refuerzan campañas de protección civil.

Evento Norte y oleaje elevado

El viento del Norte alcanza rachas de hasta 110 km/h en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, con oleaje de hasta cinco metros en el Golfo de Tehuantepec.

Estas condiciones afectan la navegación, la pesca y el transporte costero, además de aumentar el riesgo por caída de árboles, anuncios y cortes eléctricos.

Impacto en la CDMX y recomendaciones

En la Ciudad de México (CDMX) se prevé cielo nublado, ambiente frío por la mañana y fresco por la tarde, con rachas de viento moderadas y lluvias aisladas.

Recomendaciones de Protección Civil para la temporada invernal 2025-2026; frente frío 25 provocará heladas y temperaturas de -10 grados

Las autoridades recomiendan:



Abrigarse

Evitar cruzar ríos crecidos

Asegurar objetos sueltos

Mantenerse informado a través de canales oficiales ante cualquier actualización del pronóstico

