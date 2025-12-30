¿Aplica el Hoy No Circula? Restricciones para este martes 30 de diciembre en CDMX y Edomex

Mientras avanza la cuenta regresiva para despedir 2025 y dar la bienvenida al nuevo año, el programa Hoy No Circula continúa aplicándose con normalidad en todas las alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y en municipios de la zona conurbada del Estado de México (Edomex).

La medida sigue siendo obligatoria y las autoridades advierten que no habrá tolerancia para quienes incumplan las restricciones.

Con el objetivo de reducir los niveles de contaminación atmosférica, el programa se mantiene activo incluso en la última semana del año, por lo que los automovilistas deben revisar con cuidado si su vehículo puede circular este martes 30 de diciembre.

El #HoyNoCircula de este martes 30 de diciembre en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoRosa terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2.

¿Qué autos no circulan hoy martes 30 de diciembre?

De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula , este martes tienen prohibido transitar los siguientes vehículos:



Autos con engomado rosa

Placas con terminación 7 y 8

Vehículos con holograma de verificación 1 y 2

La restricción aplica en un horario de 05:00 de la mañana a 22:00 y se mantiene de lunes a sábado, incluidos días festivos. Circular fuera de lo permitido puede derivar en una sanción económica y el envío del vehículo al corralón.

Inicia operativo “Conduce sin Alcohol” por fiestas decembrinas en CDMX

Multas por incumplir el Hoy No Circula

Las autoridades capitalinas recuerdan que evadir el programa puede salir caro, sumado al operativo Conduce sin alcohol que se implementó desde mediados de mes por la fiestas decembrinas.

Las multas alcanzan hasta 30 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que representa un monto superior a los tres mil 394 pesos. Además de la sanción económica, el automóvil puede ser remitido al depósito vehicular, lo que implica gastos adicionales.

Excepciones vigentes al programa

Aunque el programa es de aplicación general, existen vehículos que están exentos de la restricción, incluso en caso de contingencia ambiental. Entre ellos se encuentran:



Vehículos eléctricos e híbridos

Autos con holograma 0 y 00

Vehículos con pase turístico vigente

Unidades de emergencia, como ambulancias

Transporte escolar debidamente identificado

Cambios previstos para 2026

A partir del 1 de enero de 2026, el programa se ampliará a nuevos municipios del Estado de México , lo que implicará mayores controles y posibles incrementos en las sanciones conforme a la actualización de la UMA.

Las autoridades recomiendan a los conductores mantenerse informados sobre estas modificaciones.

El Hoy No Circula es una de las principales estrategias para mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México, especialmente durante la temporada decembrina, cuando el uso de pirotecnia incrementa los niveles de contaminación.

