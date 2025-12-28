Niño pierde un dedo en escaleras eléctricas del WTC; recomendaciones de Protección Civil para evitar accidentes

Un niño de tres años sufrió la amputación de un dedo de su pie, luego de que su zapato quedó atrapado en las escaleras eléctricas del World Trade Center (WTC), ubicado en la alcaldía Benito Juárez, de la Ciudad de México.

Servicios de emergencia, Protección Civil y elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron de inmediato al lugar para realizar las maniobras necesarias para retirar el zapato del niño que quedó prensado en un costado de las escaleras.

Escaleras metro

El menor sufre amputación de un dedo del pie tras el accidente

Servicios de emergencias trasladaron al pequeño al hospital Español, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo para su atención inmediata, pues lamentablemente sufrió la amputación de uno de los dedos de su pie.

🚨Anoche, un niño de 3 años quedó prensado del pie en una escalera del WTC, en CDMX.

De acuerdo con lo informado, el dedo del menor también fue recuperado y trasladado al hospital para que el equipo médico pudiera evaluar la viabilidad de un procedimiento para la posible reincorporación del dedo.

Recomendaciones de Protección Civil al usar escaleras eléctricas

El accidente ocurrido en el WTC puso en la mira la importancia del mantenimiento y revisión de las instalaciones que reciben gran afluencia de visitantes. Asimismo, el accidente del menor en el WTC pone de relieve la importancia de la vigilancia de los padres y tutores al utilizar escaleras eléctricas con niños. Por esta razón, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México emitió las siguientes recomendaciones.

Si vas con niños asegúrate de que alcancen el pasamanos y tómalos de la mano.

asegúrate de que y tómalos de la mano. No permitas que jueguen o se sienten en las escaleras

Los menores de edad no deben usar sandalias en el momento de usar las escaleras eléctricas

Nunca uses las escaleras con carriolas, sillas de ruedas o carritos de compras

Evita caminar entre escalones y menos correr

Deja una distancia prudente con las personas que van delante de ti, en caso de caída tendrás espacio para reaccionar

Asegúrate de que los cordones de tus zapatos estén bien amarrados y que tu ropa no arrastre por el suelo.

Usa siempre los botones de emergencia

