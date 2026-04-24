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Metro de CDMX amanece con el ‘pie izquierdo’; líneas saturadas y con retrasos
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Adopción de perros en CDMX: Pasos para adoptar a Lilco, cachorro rescatado en el Metro

Todos los perros que son rescatados en las instalaciones del Metro son llevados al Centro de Transferencia Canina para después ponerlos en adopción.

Lilco, un perrito que fue rescatado en el Metro está buscando hogar | CTC

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

En la CDMX se creó el Centro de Transferencia Canina para cuidar a los perros que son recatados en las zonas de vías del Metro y si estás pensando en adoptar a un lomito, Lilco esta en búsqueda de un hogar y aquí te decimos todo lo que necesitas para poder llevarlo a casa y volverlo parte de tu familia.

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Lilco, perro rescatado del Metro está en adopción

Si quieres cambiarle la vida a un perrito, Lilco es un macho de 2 años tamaño mediano que fue rescatado en la estación Atlalilco y tras recibir atención médica y de socialización fue puesto en adopción.

Si quieres conocerlo y convivir con él puedes acudir a Avenida de las Culturas S/N, colonia el Rosario, alcaldía Azcapotzalco de lunes a domingo de las 10:00 a las 17:00 horas.

¿Cómo adoptar a un perro rescatado del Metro?

Para realizar una adopción en el CTC es necesario descargar y llenar el Formato para la adopción de caninos en el siguiente enlace.

Deberás acudir al CTC con copia del INE u otro documento oficial, copia del comprobante de domicilio no mayor a 3 meses, puede ser de la luz, agua, predial o teléfono.

Si eres candidato se programará una visita a tu domicilio para verificar que cuentes con las condiciones necesarias para el lomito y de ser así se agendará una fecha de entrega del perrito bañado, esterilizado y desparasitado.

Las 5 libertades del bienestar animal

De acuerdo con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), los animales tienen cinco derechos fundamentales que garantizan su salud física y emocional y son las siguientes:

  • Libertad de hambre y sed, es decir que tenga acceso a agua fresca y una dieta que garantice su salud
  • Libertad de incomodidades físicas o térmicas, que cuente con un refugio y área de descanso cómoda
  • Libertad de dolor, lesiones o enfermedades, haciendo referencia al rápido diagnóstico y tratamiento veterinario
  • Libertad de expresar su comportamiento natural, un espacio suficiente e instalaciones adecuadas
  • Libertad de temor o angustia, que se les garantice condiciones y trato que eviten el sufrimiento mental

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