Lilco, un perrito que fue rescatado en el Metro está buscando hogar

Lilco, un perrito que fue rescatado en el Metro está buscando hogar | CTC

En la CDMX se creó el Centro de Transferencia Canina para cuidar a los perros que son recatados en las zonas de vías del Metro y si estás pensando en adoptar a un lomito, Lilco esta en búsqueda de un hogar y aquí te decimos todo lo que necesitas para poder llevarlo a casa y volverlo parte de tu familia.

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Lilco, perro rescatado del Metro está en adopción

Si quieres cambiarle la vida a un perrito, Lilco es un macho de 2 años tamaño mediano que fue rescatado en la estación Atlalilco y tras recibir atención médica y de socialización fue puesto en adopción.

Si quieres conocerlo y convivir con él puedes acudir a Avenida de las Culturas S/N, colonia el Rosario, alcaldía Azcapotzalco de lunes a domingo de las 10:00 a las 17:00 horas.

Todos los perritos rescatados en las instalaciones de la red, son trasladados al @ctcdelmetro, lugar donde son valorados por médicos veterinarios. Si deseas darle la oportunidad algún lomito, consulta: https://t.co/a2rSGOkjut 🐾 #AUnMetroDeSuHogar #AdoptaNoCompres 🐶🏡 pic.twitter.com/KgF6WO9paw — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 24, 2026

¿Cómo adoptar a un perro rescatado del Metro?

Para realizar una adopción en el CTC es necesario descargar y llenar el Formato para la adopción de caninos en el siguiente enlace.

Deberás acudir al CTC con copia del INE u otro documento oficial, copia del comprobante de domicilio no mayor a 3 meses, puede ser de la luz, agua, predial o teléfono.

Si eres candidato se programará una visita a tu domicilio para verificar que cuentes con las condiciones necesarias para el lomito y de ser así se agendará una fecha de entrega del perrito bañado, esterilizado y desparasitado.

Las 5 libertades del bienestar animal

De acuerdo con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), los animales tienen cinco derechos fundamentales que garantizan su salud física y emocional y son las siguientes:

Libertad de hambre y sed , es decir que tenga acceso a agua fresca y una dieta que garantice su salud

, es decir que tenga acceso a agua fresca y una dieta que garantice su salud Libertad de incomodidades físicas o térmicas , que cuente con un refugio y área de descanso cómoda

, que cuente con un refugio y área de descanso cómoda Libertad de dolor, lesiones o enfermedades, haciendo referencia al rápido diagnóstico y tratamiento veterinario

haciendo referencia al rápido diagnóstico y tratamiento veterinario Libertad de expresar su comportamiento natural , un espacio suficiente e instalaciones adecuadas

, un espacio suficiente e instalaciones adecuadas Libertad de temor o angustia, que se les garantice condiciones y trato que eviten el sufrimiento mental

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