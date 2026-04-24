En la CDMX se creó el Centro de Transferencia Canina para cuidar a los perros que son recatados en las zonas de vías del Metro y si estás pensando en adoptar a un lomito, Lilco esta en búsqueda de un hogar y aquí te decimos todo lo que necesitas para poder llevarlo a casa y volverlo parte de tu familia.
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Lilco, perro rescatado del Metro está en adopción
Si quieres cambiarle la vida a un perrito, Lilco es un macho de 2 años tamaño mediano que fue rescatado en la estación Atlalilco y tras recibir atención médica y de socialización fue puesto en adopción.
Si quieres conocerlo y convivir con él puedes acudir a Avenida de las Culturas S/N, colonia el Rosario, alcaldía Azcapotzalco de lunes a domingo de las 10:00 a las 17:00 horas.
¿Cómo adoptar a un perro rescatado del Metro?
Para realizar una adopción en el CTC es necesario descargar y llenar el Formato para la adopción de caninos en el siguiente enlace.
Deberás acudir al CTC con copia del INE u otro documento oficial, copia del comprobante de domicilio no mayor a 3 meses, puede ser de la luz, agua, predial o teléfono.
Si eres candidato se programará una visita a tu domicilio para verificar que cuentes con las condiciones necesarias para el lomito y de ser así se agendará una fecha de entrega del perrito bañado, esterilizado y desparasitado.
Las 5 libertades del bienestar animal
De acuerdo con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), los animales tienen cinco derechos fundamentales que garantizan su salud física y emocional y son las siguientes:
- Libertad de hambre y sed, es decir que tenga acceso a agua fresca y una dieta que garantice su salud
- Libertad de incomodidades físicas o térmicas, que cuente con un refugio y área de descanso cómoda
- Libertad de dolor, lesiones o enfermedades, haciendo referencia al rápido diagnóstico y tratamiento veterinario
- Libertad de expresar su comportamiento natural, un espacio suficiente e instalaciones adecuadas
- Libertad de temor o angustia, que se les garantice condiciones y trato que eviten el sufrimiento mental
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