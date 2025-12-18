Balacera en la colonia Juárez deja personas lesionadas y cuatro detenidos; despliegan helicóptero Cóndor

Una balacera registrada este jueves 18 de diciembre en la colonia Juárez dejó siete personas lesionadas, de acuerdo con los primeros reportes. Tras el ataque, autoridades desplegaron un helicóptero Cóndor para apoyar en la búsqueda de los civiles armados que habrían participado en los hechos.

Hasta el momento la zona permanece bajo vigilancia y continúan las labores de seguridad en el centro de la Ciudad de México (CDMX).

Secretario de Seguridad confirma resultado de la balacera

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez , confirmó que cuatro personas fueron detenidas y hay una persona lesionada.

"Compañeros de la SSC realizan un operativo de combate al delito de extorsión en la colonia Juárez en la alcaldía Cuauhtémoc, durante el cual una persona efectuó disparos en su contra. Al repeler la agresión un oficial resultó lesionado y ya fue llevado a un hospital, mientras que cuatro presuntos responsables fueron detenidos. Las acciones operativas en la zona continúan. Seguiremos informando", se pudo leer.

Móvil de la balacera según la SSC

La Secretaría de Seguridad informó que el incidente ocurrió mientras personal de Inteligencia e Investigación Policial realizaba un operativo contra el delito de extorsión en la calle Río Ebro, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc .

Durante el despliegue, un sujeto efectuó disparos contra los uniformados, por lo que los policías repelieron la agresión al encontrarse en riesgo su vida.

Además, la SSC confirmó que el helicóptero Cóndor mantiene apoyo aéreo en la búsqueda de los civiles armados relacionados con el ataque.

Video: Ocurrió una balacera en Eje Central de la CDMX

Cierres viales en la zona

De acuerdo a los reportes, hay cierres viales en la zona, específicamente en Río Tiber a la altura de avenida Paseo de la Reforma , por movilización de servicios de emergencia en Río Ebro y Río Nazas.

La alternativa vial es circular por Río Sena, Río Nilo y Circuito Interior.

