Metro CDMX pone en marcha el operativo ‘Cero Pirotecnia’ en diciembre y enero

El Metro CDMX en colaboración con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX puso en marcha el operativo Cero Pirotecnia, con la finalidad de proteger la seguridad de los capitalinos que usan este transporte público durante la temporada navideña. Pero, ¿en qué consiste este operativo de seguridad? Te damos todos los detalles.

A partir de hoy y hasta el 6 de enero, el Metro, en coordinación con la #SSC_CDMX, implementan el operativo #CeroPirotecnia, con el objetivo de evitar el ingreso de cohetes, luces y otros artículos pirotécnicos a las instalaciones, y así proteger la seguridad de todas las… pic.twitter.com/B6UtmobPwe — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 17, 2025

¿En qué consiste y cuándo se aplica el operativo Cero Pirotecnia en el Metro CDMX?

El operativo Cero Pirotecnia se aplica en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro en épocas festivas en las que los capitalinos suelen usar pirotecnia como las fiestas patrias o las fiestas decembrinas.

En esta temporada navideña, las autoridades capitalinas y del Metro CDMX comenzarán a realizar revisiones aleatorias constantes en los accesos de las estaciones que presentan mayor incidencia de ingreso de personas con material pirotécnico.

El operativo comenzó este miércoles 17 de diciembre de 2025 y permanecerá activo hasta el 6 de enero de 2026.

En el operativo Cero Pirotecnia, participaron personal de las áreas de Seguridad Institucional, Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Metro, con la participación de inspectores Jefes de Estación en caso de ser necesaria; así como efectivos de la Policía Auxiliar (PA) y Bancaria e Industrial (PBI) de la SSC de la CDMX.

Durante la vigencia del Operativo Cero Pirotecnia, se establecerán sitios de revisión, con énfasis en las estaciones:



Dichas estaciones detectadas como puntos de ingreso con pirotecnia. pic.twitter.com/yTe01c2eqw — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 17, 2025

¿En qué estaciones del Metro CDMX se lleva a cabo el operativo Cero Pirotecnia?

Según informaron las autoridades del Metro CDMX , las revisiones se realizarán en las estaciones donde se ha detectado mayor afluencia de personas con cohetes:

Fray Servando

Merced

Candelaria

Jamaica

Zócalo/Tenochtitlan

Pino Suárez

Salto del Agua

Si vas a usar el metro debes saber que no está permitido hacer uso de este sistema de transporte colectivo si llevas contigo material pirotécnico. Recuerda que en el Metro CDMX está prohibido el ingreso y comercialización de pirotecnia.

Metro CDMX

