Metro CDMX pone en marcha el operativo ‘Cero Pirotecnia’ en diciembre y enero

Autoridades de la SSC de la CDMX llevan a cabo un operativo en las instalaciones del Metro para proteger la seguridad de los usuarios en la temporada navideña.

Operativo Cero Pirotecnia.jpg
Inicia el operativo Cero Pirotecnia en el Metro CDMX. |X | @MetroCDMX
Notas,
Ciudad

Escrito por:  Tania Itzel Vargas

El Metro CDMX en colaboración con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX puso en marcha el operativo Cero Pirotecnia, con la finalidad de proteger la seguridad de los capitalinos que usan este transporte público durante la temporada navideña. Pero, ¿en qué consiste este operativo de seguridad? Te damos todos los detalles.

¿En qué consiste y cuándo se aplica el operativo Cero Pirotecnia en el Metro CDMX?

El operativo Cero Pirotecnia se aplica en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro en épocas festivas en las que los capitalinos suelen usar pirotecnia como las fiestas patrias o las fiestas decembrinas.

En esta temporada navideña, las autoridades capitalinas y del Metro CDMX comenzarán a realizar revisiones aleatorias constantes en los accesos de las estaciones que presentan mayor incidencia de ingreso de personas con material pirotécnico.

  • El operativo comenzó este miércoles 17 de diciembre de 2025 y permanecerá activo hasta el 6 de enero de 2026.

En el operativo Cero Pirotecnia, participaron personal de las áreas de Seguridad Institucional, Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Metro, con la participación de inspectores Jefes de Estación en caso de ser necesaria; así como efectivos de la Policía Auxiliar (PA) y Bancaria e Industrial (PBI) de la SSC de la CDMX.

¿En qué estaciones del Metro CDMX se lleva a cabo el operativo Cero Pirotecnia?

Según informaron las autoridades del Metro CDMX , las revisiones se realizarán en las estaciones donde se ha detectado mayor afluencia de personas con cohetes:

  • Fray Servando
  • Merced
  • Candelaria
  • Jamaica
  • Zócalo/Tenochtitlan
  • Pino Suárez
  • Salto del Agua

Si vas a usar el metro debes saber que no está permitido hacer uso de este sistema de transporte colectivo si llevas contigo material pirotécnico. Recuerda que en el Metro CDMX está prohibido el ingreso y comercialización de pirotecnia.

Metro CDMX

