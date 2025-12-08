La razón por la que existen dos Basílicas de Guadalupe en Ciudad de México

Este 12 de diciembre se espera la llegada a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México de una inmensa cantidad de peregrinos devotos de la Virgen de Guadalupe. El día marca una de las celebraciones más importantes para los mexicanos debido a la gran tradición católica que impera en la sociedad.

Este día marca incluso el comienzo de las festividades decembrinas, ya que a partir del 16 de diciembre comienzan las posadas, nueve días antes de la Navidad, fecha en la que los creyentes celebran la llegada de Jesús a la Tierra. Y finalmente se cierra con la fiesta de año nuevo.

¿Cuántos peregrinos llegarán a la Basílica de Guadalupe?

De acuerdo con la alcaldía Gustavo A. Madero para este 2025 se espera la llegada de 13.5 millones de personas a la Basílica de Guadalupe, por lo que se implementa un operativo desde días antes para resguardarlos, ya que muchos llegan caminando desde las carreteras.

Se estima esta cifra, ya que la festividad será en viernes y además en 2024, el número de peregrinos fue de 12.3 millones.

¿Por qué hay dos Basílicas de Guadalupe en CDMX?

Si bien es cierto que los feligreses llegan al recinto sagrado por su fe y gratitud de cada año, lo que algunos no saben es que existen dos Basílicas de Guadalupe y ambas están llenas de historia.

El primero es la Antigua Basílica de Guadalupe que comenzó su construcción en 1695 en lo alto del cerro del Tepeyac que con el paso de los años comenzó a deteriorarse y hundirse lo que llevó a que después de 267 años fuera cerrada en 1976.

Fue hasta el año 2000 cuando recibió visitas nuevamente y ahora se le conoce como Templo Expiatorio de Cristo Rey.

La segunda es la Basílica de Guadalupe misma que comenzó a construirse en 1974 de la mano de los arquitectos José Luis Benlliure y Pedro Ramírez, su forma circular representa el manto de la Virgen, quien observa todo a su alrededor en 1976 la inauguraron para los millones de feligreses.

