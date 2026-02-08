Así puedes ubicar tu centro de vacunación más cercano y protegerte del sarampión en CDMX

En las últimas semanas, autoridades sanitarias han alertado sobre un incremento de casos de sarampión en México, una enfermedad altamente contagiosa que puede generar complicaciones graves, especialmente en niñas, niños, adultos mayores y personas no vacunadas. Ante este panorama, la vacunación se mantiene como la principal herramienta de prevención, por lo que en la Ciudad de México (CDMX) se reforzó la aplicación en centros de salud.

¿Cómo se contagia el sarampión?

El sarampión se transmite por el aire a través de gotas respiratorias y puede permanecer activo en espacios cerrados durante varias horas. Aunque es prevenible, la disminución en coberturas de vacunación ha favorecido su reaparición, lo que llevó a las autoridades a reiterar el llamado a revisar esquemas completos, en especial la vacuna SRP (sarampión, rubéola y parotiditis).

Paso a paso para ubicar el centro de vacunación más cercano a tu casa en CDMX

Para facilitar el acceso a la vacuna, el Gobierno de la Ciudad de México pone a disposición varias herramientas para que las personas puedan ubicar el centro de vacunación más cercano a su domicilio. El proceso es sensillo:



Ingresar a la página oficial actualizada de centros de vacunación, en este link. Seleccionar tu alcaldía Seleccionar el tipo de centro de vacunación (permanente, semifijo, móvil) Encontrar el más cercano a tu domicilio Conocer el horario y asisitir a vacunarse

OPS emite alerta epidemiológica por brote de sarampión

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta epidemiológica ante el aumento de brotes de sarampión en distintos países del continente americano, exhortando a los gobiernos a reforzar la vigilancia epidemiológica y las campañas de vacunación, especialmente en zonas urbanas con alta movilidad poblacional.

OPS emite alerta epidemiológica por sarampión en las Américas; persisten casos y México lidera con contagios

