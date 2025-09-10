SEP responde si habrá clases el 15 de Septiembre o será puente

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que los estudiantes de educación básica sí tendrán clases el lunes 15 de septiembre , fecha en que se realiza “El Grito” de Independencia, por lo que los alumnos deben presentarse a las aulas de manera normal ese día.

“El Grito” de Independencia es un momento en que los mexicanos suelen celebrar a lado de sus familiares y amigos, mientras recuerdan el evento histórico con el que inició la lucha en 1810.

inicia Operativo Cero Pirotecnia en el Metro CDMX por las fiestas patrias [VIDEO] Las autoridades capitalinas realizarán un operativo en las 195 estaciones del Metro CDMX para evitar la compra-venta y transportación de cohetes del 9 al 17 de septiembre.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Por qué el 15 de septiembre sí habrá clases?

La SEP reveló en agosto el nuevo calendario tras las modificaciones para aumentar los días de vacaciones a los docentes y en el documento se establecen los días en que descansarán los alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

En el mes de septiembre solo hay dos días en que los estudiantes no irán a clases, uno es el 16 al ser la conmemoración de la Independencia de México y el otro es el 26, por ser junta de consejo técnico.

¿Pagarán doble el 15 de septiembre?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), el 15 de Septiembre no es un día de descanso oficial, es decir que los trabajadores recibirán su pago normal. Cuando es feriado, es decir de asueto obligatorio y el empleado acude a laborar, la empresa o su jefe debe pagarle el norma, más el doble, es decir que recibirá el triple.

¿Se puede hacer puente el 15 de Septiembre?

Aunque el 15 de Septiembre no es un día de descanso obligatorio, algunas empresas y oficinas de gobierno le dan el día a sus empleados para que disfruten del puente a lado de sus familias. Asimismo, algunas escuelas permiten que sus alumnos no vayan a clases.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

