inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
Adn40
México
Nota

SEP responde si habrá clases el 15 de Septiembre o será puente

Durante el 15 de Septiembre se realiza “El Grito” de Independencia, momento histórico para los mexicano; los días de descanso obligatorios están marcados en el calendario.

SEP responde si hay clases el 15 de septiembre, día en que se da “El Grito”
Pablo Castorena/adn40
Actualizado el 10 septiembre 2025 11:36hrs 1 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Adriana Pacheco

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que los estudiantes de educación básica sí tendrán clases el lunes 15 de septiembre , fecha en que se realiza “El Grito” de Independencia, por lo que los alumnos deben presentarse a las aulas de manera normal ese día.

“El Grito” de Independencia es un momento en que los mexicanos suelen celebrar a lado de sus familiares y amigos, mientras recuerdan el evento histórico con el que inició la lucha en 1810.

inicia Operativo Cero Pirotecnia en el Metro CDMX por las fiestas patrias

[VIDEO] Las autoridades capitalinas realizarán un operativo en las 195 estaciones del Metro CDMX para evitar la compra-venta y transportación de cohetes del 9 al 17 de septiembre.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Por qué el 15 de septiembre sí habrá clases?

La SEP reveló en agosto el nuevo calendario tras las modificaciones para aumentar los días de vacaciones a los docentes y en el documento se establecen los días en que descansarán los alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

En el mes de septiembre solo hay dos días en que los estudiantes no irán a clases, uno es el 16 al ser la conmemoración de la Independencia de México y el otro es el 26, por ser junta de consejo técnico.

¿Pagarán doble el 15 de septiembre?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), el 15 de Septiembre no es un día de descanso oficial, es decir que los trabajadores recibirán su pago normal. Cuando es feriado, es decir de asueto obligatorio y el empleado acude a laborar, la empresa o su jefe debe pagarle el norma, más el doble, es decir que recibirá el triple.

Tesorería Culiacán
También te puede interesar:

Por semana patria, lanzan descuentos de hasta 85% en pagos de predial y multas

Si aprovechas los descuentos, los pagos se realizan en cajas en efectivo o con tarjeta, con opción de diferir de tres a nueve meses.

México
Ver nota

¿Se puede hacer puente el 15 de Septiembre?

Aunque el 15 de Septiembre no es un día de descanso obligatorio, algunas empresas y oficinas de gobierno le dan el día a sus empleados para que disfruten del puente a lado de sus familias. Asimismo, algunas escuelas permiten que sus alumnos no vayan a clases.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

SEP
SEP
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn40 en Google News!

Autor / Redactor

Adriana Pacheco

adriana.pacheco@tvazteca.com.mx