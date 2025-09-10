Engomado rojo y otras características de los autos que no circulan el 10 de septiembre

Este miércoles 10 de septiembre, el programa Hoy No Circula aplica de las 05:00 a las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y en municipios conurbados del Estado de México (Edomex).

La restricción corresponde a los vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, así como a aquellos que porten hologramas 1 y 2.

Vehículos exentos del Hoy No Circula

Quedan fuera de la medida los automóviles con hologramas 0 y 00, así como los eléctricos , híbridos, de servicios de emergencia, transporte público, motocicletas, taxis y autos de personas con discapacidad.

Multas y sanciones

Los conductores que incumplan con el programa podrán ser sancionados con una multa de 20 a 30 UMA, equivalente a entre dos mil 171 y tres mil 257 pesos. Además, su vehículo puede ser remitido al corralón .

Municipios del Edomex donde aplica

En el Estado de México , el programa se aplica en algunos municipios conurbados —la lista aumentó desde el 1 de julio pasado—, entre ellos: Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Ecatepec, Huixquilucan, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y Toluca.

Recomendaciones de movilidad

Las autoridades sugieren a los automovilistas afectados optar por transporte público como Metro, Metrobús, Trolebús, RTP o Tren Suburbano, además de servicios como Ecobici.

También se recomienda planear con anticipación los traslados para evitar contratiempos.

Calidad del aire y clima en el Valle de México

De acuerdo con el reporte más reciente de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), se prevé una calidad del aire de buena a aceptable en la Zona Metropolitana del Valle de México durante la mañana, con una posible mejoría por la tarde debido a condiciones de viento moderado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa cielo medio nublado con lluvias, lo que favorecería la dispersión de contaminantes durante todo el miércoles.

Los automovilistas pueden verificar si su vehículo circula hoy ingresando al sitio oficial de la CAMe o utilizando aplicaciones móviles disponibles para Android e iOS.

