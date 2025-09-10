Con todo y lluvia, así es el avance del Metro CDMX este 10 de septiembre

La Ciudad de México (CDMX) amaneció con lluvias, las cuales son muy intensas en Tlalpan, Magdalena Contreras y Tláhuac, y debido a ello, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX reporta retrasos en varias de sus líneas este miércoles 10 de septiembre, sobre todo en la 3, la 9 y B.

Los usuarios aseguran que los tiempos de espera en la Línea 3, que va de Indios Verdes a Universidad alcanzan los 30 minutos y las estaciones más afectadas por aglomeraciones son Guerrero, Centro Médico y Zapata.

Alerta por fuertes lluvias en la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó alerta púrpura para la alcaldía Tlalpan; roja en Magdalena Contreras y Tláhuac; naranja en Coyoacán, Iztapalapa y Xochimilco y amarilla en Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Milpa Alta.

Se activa #AlertaPúrpura por persistencia de #lluvias fuertes para la madrugada y mañana del miércoles 10/09/2025, en la demarcación: @TlalpanAl.



Se actualiza #AlertaRoja por persistencia de #lluvias fuertes para la madrugada y mañana del miércoles 10/09/2025, en las… pic.twitter.com/KP6UQcx2TB — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 10, 2025

¿Hay servicio en la Línea A del Metro CDMX este miércoles?

Tras los problemas que registró la Línea A la noche del martes, las autoridades del transporte aseguraron que actualmente se brinda servicio en todas las estaciones, en ambas direcciones, Pantitlán- La Paz este miércoles.

Sin embargo, por tercer día consecutivo, los usuarios reportan avance lento en:

Pantitlán

Agrícola Oriental

Peñón Viejo

Los Reyes

La Paz

Buen día. Todas las estaciones de la Línea A se encuentran abiertas y brindando servicio por ambas direcciones: Pantitlán - La Paz. — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 10, 2025

Retrasos severos en la Línea 3 del Metro CDMX

Ante los retrasos y las aglomeraciones que se registran en la Línea 3, el medio de transporte señaló que se agilizará la circulación y salida de los trenes desde la terminales. Las estaciones más afectadas son:

Indios Verdes

Guerrero

Hidalgo

Balderas

Centro Médico

Zapata

Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 3.



Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar, usa las palancas con responsabilidad y sólo en caso de alguna emergencia. — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 10, 2025

Andenes de la Línea 8 del Metro CDMX saturados

La Línea 8, que va de Garibaldi a Constitución de 1917, es una de las más afectadas este miércoles, pues los andenes están completamente llenos. Las estaciones con más aglomeraciones son Salto del Agua, Chabacano y Cerro de la Estrella.

Agilicen la L8 por favor, terminal constitución andenes casi llenos y el metro casi a full. — Fabs 🌻🍀 (@fabyndie) September 10, 2025

