Con todo y lluvia, así es el avance del Metro CDMX este 10 de septiembre

Las líneas A y 3 del Metro están saturadas este miércoles debido a los retrasos que alcanzan los 30 minutos; Pantitlán e Hidalgo registran aglomeraciones.

Lluvia provoca retrasos en líneas del Metro CDMX este 10 de septiembre
@KaRii_CaballeRo/X
Actualizado el 10 septiembre 2025 07:14hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Adriana Pacheco

La Ciudad de México (CDMX) amaneció con lluvias, las cuales son muy intensas en Tlalpan, Magdalena Contreras y Tláhuac, y debido a ello, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX reporta retrasos en varias de sus líneas este miércoles 10 de septiembre, sobre todo en la 3, la 9 y B.

Los usuarios aseguran que los tiempos de espera en la Línea 3, que va de Indios Verdes a Universidad alcanzan los 30 minutos y las estaciones más afectadas por aglomeraciones son Guerrero, Centro Médico y Zapata.

inicia Operativo Cero Pirotecnia en el Metro CDMX por las fiestas patrias

[VIDEO] Las autoridades capitalinas realizarán un operativo en las 195 estaciones del Metro CDMX para evitar la compra-venta y transportación de cohetes del 9 al 17 de septiembre.

Alerta por fuertes lluvias en la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó alerta púrpura para la alcaldía Tlalpan; roja en Magdalena Contreras y Tláhuac; naranja en Coyoacán, Iztapalapa y Xochimilco y amarilla en Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Milpa Alta.

¿Hay servicio en la Línea A del Metro CDMX este miércoles?

Tras los problemas que registró la Línea A la noche del martes, las autoridades del transporte aseguraron que actualmente se brinda servicio en todas las estaciones, en ambas direcciones, Pantitlán- La Paz este miércoles.

Sin embargo, por tercer día consecutivo, los usuarios reportan avance lento en:

  • Pantitlán
  • Agrícola Oriental
  • Peñón Viejo
  • Los Reyes
  • La Paz

Retrasos severos en la Línea 3 del Metro CDMX

Ante los retrasos y las aglomeraciones que se registran en la Línea 3, el medio de transporte señaló que se agilizará la circulación y salida de los trenes desde la terminales. Las estaciones más afectadas son:

  • Indios Verdes
  • Guerrero
  • Hidalgo
  • Balderas
  • Centro Médico
  • Zapata

Andenes de la Línea 8 del Metro CDMX saturados

La Línea 8, que va de Garibaldi a Constitución de 1917, es una de las más afectadas este miércoles, pues los andenes están completamente llenos. Las estaciones con más aglomeraciones son Salto del Agua, Chabacano y Cerro de la Estrella.

CDMX
Metro CDMX
Metrobús CDMX
Autor / Redactor

Adriana Pacheco

adriana.pacheco@tvazteca.com.mx