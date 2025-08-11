Estudiantes de criminología hacen estallar a gato con pirotecnia en Guanajuato

Otro caso de maltato animal se hizo viral en redes sociales y proovocó indignación a nivel nacional después de unos supuestos estudiantes de criminología hicieran estallar a un gato con pirotecnia en el patio de su escuela ubicada en Pénjamo, Guanajuato.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato abrió una carpeta de investigación por maltrato animal, luego de que asociaciones civiles e internautas solicitaran a las autoridades investigar lo que ocurrió supuestamente dentro del Instituto Universitario del Centro de México (EDUCEM).

Estudiantes amarran pirotecnia a gato y lo hacen estallar

El secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona, condenó este acto de crueldad animal y aseguró que por instrucciones de la gobernadora Libia Dennise, se investigaría el hecho de manera exhaustiva.

En las imágenes que fueron compartidas por organizaciones a favor de los animales se puede ver a un gato atado a una cinta amarilla y al rededor de su cuerpo pirotecnia. Cuando los estudiantes prenden la mecha provocan que salga volando por el aire.

Condenamos enérgicamente cualquier acto de crueldad animal.



Por instrucciones de la gobernadora @LibiaDennise, aportamos información de un caso ocurrido presuntamente en Pénjamo, que fue denunciado en redes sociales.



La @FGEGUANAJUATO ya inició la investigación correspondiente. pic.twitter.com/QVYQZXFhSe — Jorge Jiménez Lona (@jorgelona1) August 10, 2025

O salimos buenos criminales o buenos criminólogos: Estudiantes

En una de las publicaciones originales se habría agregado el siguiente mensaje: “O salimos buenos criminales o buenos criminólogos jajaja”. La frase exhibió la falta de empatía de los estudiantes hacia los animales y provocó la indignación de miles de personas.

FIA En una de las publicaciones originales, los estudiantes de criminología agregaron la cita “o salemos buenos criminales o buenos criminólogos”.

Autoridades llaman a denunciar este caso de maltrato animal

Las autoridades del municipio de Pénjamo rechazaron cualquier forma de violencia o crueldad animal en su territorio y exhortó a los ciudadanos a denunciar en caso de saber algo sobre este hecho, así como otros para que se apliquen las sanciones correspondientes.

