Hoy No Circula ‘patrio': Estos autos descansan el sábado 6 de septiembre en CDMX y Edomex

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México informó que para este sábado 6 de septiembre continuará vigente el programa Hoy No Circula, con la finalidad de reducir la contaminación ambiental y mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

¿Tu auto descansa o podrás salir a pasear? El Hoy No Circula aplicará restricciones específicas para ciertos vehículos, determinados por el holograma de verificación y el último dígito de su placa. Te proporcionamos toda la información para que tomes tus precauciones y estés preparado.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Hoy No Circula Sabatino: ¿Qué autos descansan hoy 6 de septiembre de 2025?

Por el Hoy No Circula, este sábado 6 de septiembre de 2025, por ser el primer sábado del mes el programa aplica a vehículos con números impares y con holograma 1 y foráneos, los cuales tienen restringida la circulación entre las 5:00 y las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y algunos municipios del Estado de México.

Los vehículos que no podrán transitar son:



Vehículos foráneos

Hologramas 1 y 2

Terminación 1

Terminación 3

Terminación 5

Terminación 7

Terminación 9

¿Qué autos sí circulan el sábado 3 de agosto?

Los vehículos particulares con holograma doble “00", “0", eléctricos e híbridos pueden circular todos los días, incluyendo los sábados. Asimismo los autos que ofrecen servicios fúnebres durante su actividad también circulan, así como los conducidos por discapacitados con identificación o autorización; los de transporte de pasajeros.

Los coches que tienen placa de auto antiguo o clásico, tractores, maquinarias para construcción y minería, sí circulan; además de las motocicletas.

Multas por incumplir el Hoy No Circula sabatino

No respetar el programa Hoy No Circula puede acarrear multas que van de 20 a 30 UMAS, lo que equivale aproximadamente a entre 2 mil 262 y 3 mil 394 pesos en 2025.

Este programa, que se aplica desde 1989 y su versión sabatina desde 2008, busca disminuir los niveles de contaminación en la capital y su zona conurbada, promoviendo una mejor calidad del aire para sus habitantes.

Se recomienda a los conductores revisar su holograma y terminación de placa para evitar sanciones.

¿Qué pasa con el programa Hoy No Circula los domingos?

El programa Hoy No Circula está vigente de lunes a sábado, por lo que los domingos no hay restricciones de circulación. Esto quiere decir que puedes manejar libremente por la CDMX y el Estado de México durante todo el domingo, hasta las 5:00 a.m. del lunes, cuando vuelven a aplicarse las limitaciones.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.