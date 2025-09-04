Bloqueos afectarán avenidas principales de CDMX este jueves 4 de septiembre

En la CDMX es muy común que haya tráfico a cualquier hora pero los bloqueos y manifestaciones complican el tránsito vehicular y para hoy jueves 4 de septiembre de 2025 se tienen previstas 10 concentraciones; habrá afectaciones en Paseo de la Reforma y en el Centro Histórico a partir de las 09:00 horas, así que te recomendamos tomar previsiones.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿En qué zonas de CDMX habrá más bloqueos hoy?

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) la alcaldía Cuauhtémoc será donde se registren más movilizaciones sociales:

09:00 horas en República de Cuba 11, colonia Centro Histórico.

10:00 horas en Av. José María Pino Suárez 2, colonia Centro Histórico; en Digna Ochoa y Plácido 56, colonia Doctores; en Donceles y Allende, colonia Centro Histórico y en Av. Paseo de la Reforma y Av. Insurgentes Centro, colonia Tabacalera.

12:00 horas en Rinconada de Jesús y Av. José María Pino Suárez , colonia Centro Histórico.

Calles afectadas por bloqueos y manifestaciones

Además, se registrarán concentraciones en las siguientes vialidades :

Alcaldía Iztapalapa

A las 09:00 horas en Av. Luis Hidalgo Monroy 58, colonia San Pablo rumbo a:



Calz. de la Viga 765, colonia San Francisco Xicaltongo, Iztacalco. Nicolás Bravo 29, Col. Magdalena Mixihuca, Alc. Venustiano Carranza. Lorenzo Boturini 250, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc. República de Perú 38, Col. Lagunilla, Alc. Cuauhtémoc. Donceles 83, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc. Plaza de la Constitución (Zócalo Capitalino), Col. Centro Histórico.

En Av. Reforma 50, colonia Lomas de San Lorenzo habrá una manifestación a las 11:00 horas.

Alcaldía Gustavo A. Madero

A las 12:00 horas se prevé una concentración en Av. Instituto Politécnico Nacional 2085, colonia Lindavista Norte.

Alcaldía Álvaro Obregón

Durante el día habrá una concentración en Joaquín Gallo y Vasco de Quiroga, colonia Santa Fe.

¿Qué alcaldías de CDMX tienen más baches?

Una investigación de Polls MX reveló que las demarcaciones con más reportes de baches son:



Gustavo A. Madero 85.2%

Tláhuac 80.9%

Xochimilco 82.3%

Azcapotzalco 76.8%

Iztapalapa 75.9%

Cuauhtémoc 74.9%

Iztacalco 74.6%

Magdalena Contreras 74.4%

Tlalpan 71.8%

Milpa Alta 71.6%

Cujimalpa 70.0%

Benito Juárez 68.4%

Coyoacán 68.4%

Venustiano Carranza 66.9%

Álvaro Obregón 65.7%

Puedes reportar los baches llamando al *0311 o en las redes sociales de la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX.

Metrobús: ¿De cuánto es la multa por invadir el carril confinado? [VIDEO] Diariamente cientos de automovilstas invaden el carril confinado del Metrobús sin saber que además de la multa económica, tiene otras sanciones, aquí te contamos.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.