¡Tláloc ten piedad! Cierran estaciones del Metro por fuertes lluvias

Durante la tarde de este miércoles 3 de septiembre el director del Metro de la Ciudad de México informó que cerraron estaciones de la Línea A debido a las fuertes lluvias.

El día de ayer también se suspendió el servicio en Pantitlán y Agrícola Oriental, por lo que es el segundo día consecutivo que se vive caos en la zona oriente de la capital.

Cierran estaciones de Guelatao a La Paz del Metro

Adrián Ruvalcaba, director del Sistema indicó que por las intensas lluvias en la zona oriente de la Ciudad, no había servicio de Guelatao a La Paz.

Añadió que la operación se mantiene únicamente de Pantitlán a Guelatao.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos