VIDEO: Casa de dos pisos se derrumba en la Gustavo A. Madero durante la madrugada

El pánico y la tristeza invadieron al dueño de una casa que se derrumbó en la alcaldía Gustavo A. Madero . Se estima que ocurrió por fallos estructurales en la vivienda, provocando el incidente durante la madrugada del lunes 25 de agosto.

Cuando comenzó la caída de la estructura, el dueño de la casa le habló a las autoridades para solicitar su ayuda. Cuando Protección Civil llegó, tuvieron que acordonar la zona, precisamente en el cruce de Robles Rodríguez y Calzada de los Misterios.

Casa en la Gustavo A. Madero se derrumba frente a su dueño

Tras observar los enormes daños en la fachada, la misma fue desalojada hasta tener seguridad de que podía ser habitable; precisamente, mientras se realizaba el peritaje, la casa se derrumbó frente a su dueño.

El incidente ocurrió durante la madrugada, así que no había muchas personas en la zona y tampoco había tránsito, lo que facilitó las acciones de las autoridades.

Motivos por los que se derrumbó una casa en la Gustavo A. Madero

La casa era de tres pisos y tenía una taquería en la parte de abajo; tras el primer análisis, reports extraoficiales señalan que el inmueble carecía de mantenimiento y era uno muy antiguo.

Señalaron que, con el paso del tiempo, los sismos y las fuertes lluvias , los soportes de concreto se habrían dañado irreparablemente hasta provocar este derrumbe en el que, por fortuna, ninguna persona resultó lesionada.

En Robles Domínguez y Misterios, col. Industrial, @TuAlcaldiaGAM, se registró el colapso de la parte frontal del primer y segundo nivel. El material cayó en la banqueta sin causar afectaciones ni personas lesionadas.



Personal de la @SGIRPC_CDMX realizó el acordonamiento y… pic.twitter.com/4ET50OoOUM — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 25, 2025

También se derrumbó una vivienda en la colonia Roma

Por si fuera poco, los problemas de casas derrumbadas en la Ciudad de México han aparecido con más frecuencia, ya que muchas de ellas tienen décadas de construcción y la mayoría no han recibido mantenimiento, a pesar de que las condiciones naturales y climáticas las han debilitado.

Tan solo dos meses antes, un edificio abandonado en la colonia Roma Norte se derrumbó por las fuertes lluvias que azotaron la capital. Un inmueble ubicado en las calles de Mérida y Durango; las autoridades atendieron el incidente y resguardaron el edificio; en este caso tampoco se reportaron lesionados.

