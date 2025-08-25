Estas serán las manifestaciones hoy, 25 de agosto de 2025, en la CDMX; vialidades afectadas y rutas alternas

Se prevén múltiples manifestaciones hoy 25 de agosto de 2025 en la CDMX, además de marchas, bloqueos y plantones que afectarán vialidades principales. La Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) incluye concentraciones, citas y rodadas en diversas alcaldías, por lo que te recomendamos tomar previsiones.

¿Qué manifestaciones se esperan hoy 25 de agosto de 2025 en la CDMX?

Entre las movilizaciones más destacadas está la marcha de trabajadores del IMSS desde el Monumento a la Revolución rumbo al Zócalo para exigir mejoras en el régimen de jubilaciones y pensiones. También habrá protestas feministas, colectas en apoyo a Palestina y plantones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En total, la SSC prevé 1 marcha, 9 concentraciones, 3 citas agendadas, 6 eventos culturales y 10 plantones que seguirán activos en la ciudad.

¿A qué hora se esperan manifestaciones hoy?

La primera concentración está programada a las 08:00 horas con la movilización del gremio de salud. Durante el día se sumarán más protestas, como las colectivas feministas y los académicos en apoyo a Palestina, programadas a partir del mediodía.

Por la tarde, a partir de las 16:00 horas, se realizarán asambleas de comerciantes, vecinos y padres de los 43 de Ayotzinapa. Estas actividades podrían extenderse hasta la noche.

¿Qué exigen los manifestantes de hoy en la CDMX?

Las demandas son variadas. Trabajadores del IMSS exigen el regreso de las jubilaciones completas. Colectivos feministas buscan visibilizar casos de violencia de género. Diversas organizaciones reclaman medidas de seguridad en Mitikah y apoyo a Palestina.

Otros plantones piden respeto a los pueblos originarios, cumplimiento de acuerdos por obras del Tren Interurbano y solución a conflictos laborales con el ISSSTE y el CEAV.

Calles cerradas por las manifestaciones del 25 de agosto de 2025

Las marchas y bloqueos de este lunes afectarán:



Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

José María Pino Suárez

Insurgentes Sur

Zona Centro Histórico

Se recomienda evitar estas vialidades y consultar reportes de tráfico CDMX en tiempo real.

¿Qué alcaldías tendrán marchas y bloqueos hoy 25 de agosto de 2025?

Las principales alcaldías con movilizaciones serán Cuauhtémoc, Xochimilco, Benito Juárez, Iztapalapa, Azcapotzalco, Coyoacán y Álvaro Obregón.

Cuauhtémoc concentrará la mayor parte de las manifestaciones, especialmente en el Centro Histórico, Reforma y alrededores del Zócalo.

Alternativas viales por marchas y bloqueos en CDMX

Entre las rutas alternas recomendadas están: Circuito Interior, Viaducto Miguel Alemán, Eje 1 Norte y Avenida Chapultepec. En el sur se sugiere usar Calzada de Tlalpan y Periférico.

En el oriente, el Eje 3 Oriente puede ayudar a desahogar el tránsito. La SSC-CDMX recomienda anticipar traslados y considerar el transporte público.

Rodadas ciclistas programadas hoy 25 de agosto de 2025

Se prevén rodadas culturales y recreativas en Paseo de la Reforma, donde continúan los eventos del CowParade y las esculturas de nopal. Además, colectivos ciclistas podrían sumarse a las protestas feministas y por Palestina.

¿Qué autos no circulan hoy?

De acuerdo con el programa Hoy No Circula, este lunes 25 de agosto no circulan autos con holograma 1 y 2, engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Esto se suma al tráfico derivado de las marchas y bloqueos en CDMX.

