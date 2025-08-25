Trasladan de emergencia a hospital a recién nacido; lo dejaron en baños públicos de Iztapalapa

Un bebé abandonado en Iztapalapa, alcaldía de la Ciudad de México (CDMX), dentro de los baños públicos de la estación UAM-I del Metro fue rescatado por policías de la SSC y trasladado a un hospital. El hecho recuerda el caso ocurrido días antes en Miguel Hidalgo, donde otro menor fue dejado en la vía pública.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Dónde fue encontrado el recién nacido en Iztapalapa?

Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fueron alertados por el Centro de Comando y Control (C2) Oriente del llanto de un bebé en estado de abandono. El reporte señalaba la presencia del recién nacido en los sanitarios de la estación UAM-I, de la Línea 8 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Los policías acudieron de inmediato al lugar, en la Calzada Ermita Iztapalapa y San Felipe, donde hallaron al recién nacido envuelto en una cobija, tirado sobre el piso. Sin demora, lo resguardaron y lo cubrieron con una chamarra para protegerlo del frío.

¿Qué atención recibió el bebé tras el rescate?

El menor fue trasladado a un hospital en una patrulla de la SSC, con el objetivo de recibir atención médica especializada. Los médicos confirmaron que llegó con signos de hipotermia, pero su vida ya estaba fuera de peligro gracias a la rápida reacción de los policías.

Policías de la alcaldía Iztapalapa rescataron a un bebé abandonado en un baño de la línea 8 del Metro [VIDEO] Un policía envolvió con su chamarra al menor y rápidamente lo trasladaron a un hospital para que fuera atendido. El percance sucedió dentro de la estación UAM-I. Gracias a la ayuda de ususarios del Metro que alertaron sobre el llanto de un menor dentro de los baños, fue que se pudo dar el rescate.

Las autoridades notificaron de inmediato al Ministerio Público (MP), quien ordenó la apertura de una carpeta de investigación para determinar la identidad de los padres y las circunstancias del abandono.

¿Qué investigaciones realiza la SSC en este caso?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que se revisan las cámaras de videovigilancia en la zona y en la propia estación UAM-I para identificar a los responsables. Además, se mantiene la custodia médica y legal del bebé bajo la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

El objetivo es garantizar la seguridad del menor, definir su custodia temporal y, en caso de no localizar a familiares responsables, canalizarlo a una institución de acogida.

El antecedente del bebé abandonado en Miguel Hidalgo

El caso del recién nacido abandonado en Iztapalapa ocurre pocos días después de que otro bebé, de apenas cuatro meses, fuera dejado en calles de Tacubaya, en la alcaldía Miguel Hidalgo. En aquella ocasión, policías de la SSC lo encontraron sobre una banqueta envuelto en una frazada.

Gracias a la reacción inmediata, paramédicos de la Cruz Roja lograron estabilizarlo. Un día después, las cámaras de seguridad permitieron detener a una pareja de 27 años como presuntos responsables del abandono.

El abandono infantil en CDMX: una realidad alarmante

Estos dos casos reflejan una problemática creciente en la CDMX. El abandono infantil no solo constituye un delito grave, también pone en riesgo la vida y la integridad de los menores. Cada rescate evidencia la vulnerabilidad de los bebés y la importancia de la vigilancia ciudadana y policial.

Las autoridades hacen un llamado a denunciar de inmediato cualquier situación similar al 911. La colaboración social puede significar la diferencia entre la vida y la muerte para un bebé en situación de abandono.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos