Metro CDMX hoy 21 de agosto con retrasos por las lluvias y fallas en seis líneas

La lluvia que se registra hoy jueves 21 de agosto en la Ciudad de México provoca retrasos en seis líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX y de acuerdo con los usuarios, los tiempos de espera van de los 10 hasta los 20 minutos.

Una tormenta eléctrica sorprendió a los habitantes del sur de la CDMX y ha dejado inundaciones en los bajo puentes, así como avenidas y calles importante. La lluvia afecta a los servicios del transporte público, sobre todo al Metro CDMX, Metrobús y Cablebús, por lo que se recomienda salir con anticipación.

Estado del servicio del Metro CDMX hoy 21 de agosto

Las líneas del Metro CDMX hoy que son afectadas por la lluvia son:

Línea 2: Cuatro Caminos a Tasqueña

Línea 3: Indios Verdes a Universidad

Línea 8: Garibaldi a Constitución de 1917

Línea 9: Pantitlán a Tacubaya

Línea A: Pantitlán a La Paz

Línea 12: Mixcoac a Tláhuac

#AvisoMetro: Continúa lloviendo en la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 2, 3, 8, 9, A y 12, por lo que el avance de los trenes es lento. Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 21, 2025

¿Qué líneas del Metro CDMX operan con normalidad?

Hasta el momento, las líneas del Metro CDMX que operan con normalidad son:

Línea 6: Martín Carrera a El Rosario

Línea 7: El Rosario a Barranca del Muerto

Línea 4: Martín Carrera a Santa Anita

Línea B: Buenavista a Ciudad Azteca

¿En qué alcaldías de la CDMX se registra lluvia hoy?

El último reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) muestra que se registra lluvia en las alcaldías Magdalena Contreras, Tlalpan, Xochimilco, Benito Juárez, Álvaro Obregón, Coyoacán, Iztapalapa, Milpa Alta, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Cuajimalpa y Coyoacán.

