Toma precauciones, se esperan Manifestaciones hoy en CDMX en Paseo de la Reforma, Insurgentes Sur, Congreso y el Zócalo

Las manifestaciones hoy en la capital incluyen concentraciones, bloqueos y marchas en vialidades principales. Entre ellas destacan actividades de colectivos estudiantiles en Insurgentes Sur, protestas del FNLS en el Zócalo y del colectivo “La Comuna 4:20” en el Congreso de la CDMX y Paseo de la Reforma.

También se esperan movilizaciones de trabajadores en la estación Chabacano, así como actividades en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, en Xochimilco.

¿A qué hora se esperan manifestaciones hoy?

Las movilizaciones comienzan desde las 10:00 horas con protestas en el Congreso de la CDMX y la UNAM. A las 11:00 horas, colectivos estudiantiles y sindicales tendrán actividades en Coyoacán y el Palacio Nacional.

Por la tarde, a las 16:30 horas, trabajadores se concentrarán en la estación Chabacano. En la noche habrá una asamblea en el Tren Ligero Xochimilco y rodadas ciclistas y motociclistas que podrían afectar diferentes puntos de la ciudad.

¿Qué exigen los manifestantes de hoy en la CDMX?

Los grupos convocantes presentan distintas demandas. El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo denunciará desapariciones forzadas, mientras que colectivos universitarios piden apoyos educativos, becas y subsidios.

Otros grupos como la Central de Trabajadores de la Ciudad y el Campo exigen aumento salarial, respeto a derechos laborales y basificación inmediata. Colectivos pro Palestina también realizarán actividades culturales en rechazo al conflicto en Gaza.

Calles cerradas por las manifestaciones del 21 de agosto

Se prevén cierres y bloqueos intermitentes en Paseo de la Reforma, Avenida Insurgentes Sur, Congreso de la CDMX, Zócalo capitalino y estación Chabacano.

Las autoridades de tránsito recomiendan estar atentos a los reportes viales en tiempo real y anticipar trayectos para evitar quedar atrapado en los bloqueos hoy en CDMX.

¿Qué alcaldías tendrán marchas y bloqueos hoy 21 de agosto de 2025?

Las alcaldías con mayor afectación son Cuauhtémoc, Coyoacán y Xochimilco, seguidas de Iztapalapa, Benito Juárez, Álvaro Obregón y Gustavo A. Madero por las rodadas ciclistas y motociclistas.

El Centro Histórico y sus alrededores serán la zona con más complicaciones debido a la concentración de varios colectivos en Palacio Nacional, Congreso de la CDMX y Paseo de la Reforma.

Alternativas viales por marchas y bloqueos en CDMX

Ante el tráfico en CDMX, las autoridades sugieren usar Circuito Interior, Eje 3 Sur, Río Churubusco y Viaducto Miguel Alemán como opciones alternas.

En el caso de los bloqueos en Reforma e Insurgentes, se recomienda circular por Periférico Sur, Calzada de Tlalpan y Eje Central para evitar los puntos de mayor concentración.

Rodadas ciclistas programadas hoy 21 de agosto de 2025

La Secretaría de Seguridad Ciudadana prevé 8 rodadas ciclistas en distintas alcaldías. Destacan salidas en Álvaro Obregón, Benito Juárez, Iztapalapa y Coyoacán, con destinos como el Centro Histórico, los Dinamos y la Cineteca Nacional.

Aunque no todas cerrarán calles de manera oficial, es probable que causen tráfico lento en avenidas principales como Insurgentes, Eje 4 Sur y Calzada de Tlalpan.

¿Qué autos no circulan hoy?

El programa Hoy No Circula indica que el jueves 21 de agosto no circulan los vehículos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2, en un horario de 5:00 a 22:00 horas.

Esto aplica en las 16 alcaldías de la CDMX y en los municipios conurbados del Edomex.

