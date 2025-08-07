Multa y corralón: Así aplican las sanciones por no respetar el Hoy No Circula este 8 de agosto en CDMX y Edomex
El programa Hoy No Circula estipula multas de miles de pesos y el traslado al corralón por parte de las autoridades de tránsito; así aplica este 8 de agosto
Como cada semana la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer cuáles son los vehículos afectados por el programa Hoy No Circula , por lo cual para este viernes 8 de agosto un sector de la población no podrá utilizar ciertos autos en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).
El programa de movilidad que aplica en toda la capital del país y algunos municipios conurbados del Edomex, inicia desde las 5:00 de la mañana y se mantiene activo hasta las 10:00 de la noche, horario en el cual se pueden imponer multas económicas y el traslado al corralón de la unidad infractora.
Hoy No Circula en CDMX y Edomex del 8 de agosto de 2025
De acuerdo con el calendario emitido por la CAMe, el Hoy No Circula de este viernes 8 de agosto aplica para todos los vehículos que cuenten con engomado color azul, holograma de verificación 1 y 2, así como terminación de placa 9 y 0.
Es importante mencionar que todos los puntos antes señalados se deben cumplir en conjunto para que apliquen las afectaciones por el Hoy No Circula, esto de acuerdo con el reglamento emitido por las autoridades de tránsito y demás.
Multas por no respetar el Hoy No Circula en CDMX
El Reglamento de Tránsito de la capital del país señala que el hacer caso omiso al Hoy No Circula, puede generar multas económicas de entre los 2 mil 262.8 hasta los 3 mil 394.2 pesos mexicanos, esto dependiendo del caso del infractor.
De igual forma se señala que el vehículo infractor deberá ser trasladado al corralón correspondiente, lugar en el cual se deberá pagar la sanción emitida por los agentes de la policía de tránsito capitalinos.
Municipios del Edomex en donde aplica el Hoy No Circula
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco de Berriozábal
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chicoloapan
- Chimalhuacán
- Ecatepec de Morelos
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan de Juárez
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla de Baz
- Tultitlán
- Valle de Chalco
