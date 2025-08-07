Multa y corralón: Así aplican las sanciones por no respetar el Hoy No Circula este 8 de agosto en CDMX y Edomex

Como cada semana la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer cuáles son los vehículos afectados por el programa Hoy No Circula , por lo cual para este viernes 8 de agosto un sector de la población no podrá utilizar ciertos autos en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

El programa de movilidad que aplica en toda la capital del país y algunos municipios conurbados del Edomex, inicia desde las 5:00 de la mañana y se mantiene activo hasta las 10:00 de la noche, horario en el cual se pueden imponer multas económicas y el traslado al corralón de la unidad infractora.

Hoy No Circula en CDMX y Edomex del 8 de agosto de 2025

De acuerdo con el calendario emitido por la CAMe, el Hoy No Circula de este viernes 8 de agosto aplica para todos los vehículos que cuenten con engomado color azul, holograma de verificación 1 y 2, así como terminación de placa 9 y 0.

Es importante mencionar que todos los puntos antes señalados se deben cumplir en conjunto para que apliquen las afectaciones por el Hoy No Circula, esto de acuerdo con el reglamento emitido por las autoridades de tránsito y demás.

¡Buen día!

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

🚘hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. pic.twitter.com/35XhSnircH — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) August 3, 2025

Multas por no respetar el Hoy No Circula en CDMX

El Reglamento de Tránsito de la capital del país señala que el hacer caso omiso al Hoy No Circula, puede generar multas económicas de entre los 2 mil 262.8 hasta los 3 mil 394.2 pesos mexicanos, esto dependiendo del caso del infractor.

De igual forma se señala que el vehículo infractor deberá ser trasladado al corralón correspondiente, lugar en el cual se deberá pagar la sanción emitida por los agentes de la policía de tránsito capitalinos.

Municipios del Edomex en donde aplica el Hoy No Circula

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

