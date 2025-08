Multa de 2 a 3 mil pesos; así aplica el Hoy No Circula en CDMX y Edomex

Miles de conductores no podrán salir de casa este lunes 4 de agosto, considerando que el programa del Hoy No Circula estará activo en la Ciudad de México (CDMX) y en el Estado de México (Edomex), sancionando con una importante multa a quienes no lo cumplan.

Recordemos que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) es la encargada de establecer los lineamientos del Hoy No Circula, programa que sirve para regular las emisiones contaminantes en el Valle de México y mejorar la calidad del aire.

Hoy No Circula del 4 de agosto en CDMX y Edomex

En esta ocasión, los autos que no pueden salir de casa son aquellos con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6, así como holograma de verificación 1 y 2.

Recordemos que el programa comienza desde las 05:00 am y termina hasta las 22:00 de la noche, por lo que se encuentra activo durante la mayor parte del día.

Municipios del Edomex donde aplica el Hoy No Circula

Ahora el Valle de Toluca se une al programa del Hoy No Circula , con una gran cantidad de municipios que se incorporaron a la lista de los afectados, como lo son:



Almoloya de Juárez - Valle de Toluca

Calimaya - Valle de Toluca

Chapultepec - Valle de Toluca

Lerma - Valle de Toluca

Metepec - Valle de Toluca

Mexicaltzingo - Valle de Toluca

Ocoyoacac - Valle de Toluca

Otzolotepec - Valle de Toluca

Rayón - Valle de Toluca

San Antonio la Isla - Valle de Toluca

San Mateo Atenco - Valle de Toluca

Temoaya - Valle de Toluca

Tenango del Valle - Valle de Toluca

Toluca - Valle de Toluca

Xonacatlán - Valle de Toluca

Zinacantepec - Valle de Toluca

Almoloya del Río - Valle de Santiago Tianguistenco

Atizapán - Valle de Santiago Tianguistenco

Capulhuac - Valle de Santiago Tianguistenco

Texcalyacac - Valle de Santiago Tianguistenco - Valle de Santiago Tianguistenco

Santiago Tianguistenco - Valle de Santiago Tianguistenco

Xalatlaco - Valle de Santiago Tianguistenco

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalneplantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

