La principal razón detrás de las contingencias ambientales en CDMX

Sin duda, uno de los problemas más angustiantes que enfrentan los ciudadanos son las contingencias ambientales de la CDMX. Suele activarse cuando hay altos niveles de contaminación. No obstante, existe una causa principal que asegura que este problema siga existiendo.

Cuando se activa alguna de las fases de contingencia ambiental en México, existe un riesgo significativo de aumentar la mortalidad y la morbilidad por problemas cardiovasculares y respiratorios, algunos tipos de cáncer, efectos reproductivos y del desarrollo, además de efectos neurológicos.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT) es el organismo encargado de proteger la salud de la población a través del monitoreo continuo y la difusión del estado de la calidad del aire. Mientras tanto la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME), se encarga de informar si habrá o no Hoy No Circula .

¿Cuál es la razón por la que hay contingencia ambiental en la CDMX?

De acuerdo con el Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire (SINAICA), el motivo principal de las contingencias ambientales es la quema de combustibles fósiles.

En términos simples, el problema de la contingencia ambiental se origina tanto por la quema de combustibles en diversos tipos de transporte como en las fábricas industriales y los hogares.

Entre las principales fuentes de contaminación se encuentran:



Vehículos

Industria

Hogares

Fuentes naturales (biogénicas)

¿Cuándo se activa la contingencia ambiental en CDMX?

La contingencia ambiental se activa cuando las autoridades detectan una mala calidad del aire en el Valle de México. Esta medida se implementa debido a concentraciones máximas de ozono registradas en diferentes estaciones de monitoreo.

La contingencia ambiental es comunicada por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y se clasifica en tres fases: Fase 1 de contingencia ambiental, fase 2 y fase 3, respectivamente.

