¿Se va a acabar el mundo? Teoría dice que el 13 de noviembre sería el fin de la Tierra

En 1960 se publicó un artículo en la prestigiosa revista Science llamado “El día del juicio final: viernes, 13 de noviembre del año 2026 d. C.”, ¿será el fin del mundo? aquí te contamos de qué va.

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¿Será el fin del mundo el 13 de noviembre?

El físico austríaco Heinz von Foerster, pionero de la cibernética y sus dos alumnos Patricia Mora y Lawrence Amiot. Construyeron un modelo matemático en el que reunieron 24 estimaciones de la población mundial correspondientes a los últimos 2 mil años y se observó una tendencia en la que el 13 de noviembre la población moriría aplastada.

Aunque este modelo matemático fue criticado durante un tiempo la fórmula arrojó resultados precisos y las predicciones eran mas acertadas que la de los demógrafos de los años setenta y ochenta.

Sin embargo, ocurrió algo inesperado, a partir de 1993 la población mundial comenzó a disminuir y se alejaba de la curva que planteaba el modelo.

¿Por qué falló la predicción?

Aunque el crecimiento demográfico mundial alcanzó su punto máximo en los años sesenta no se estaba considerando el número de nacimiento y el descenso de mortalidad especialmente infantil.

Entre las principales razones por las que las proyecciones de Von Foerster fallaron fue por la expansión de la educación, la urbanización y el acceso a anticonceptivos lo que contribuyó de manera importante para reducir la natalidad.

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