El telescopio espacial James Webb permitió observar con mayor detalle la atmósfera de WASP-17b, un exoplaneta ubicado a unos mil 300 años luz de la Tierra que presenta una forma asimétrica.

El hallazgo, realizado por un equipo internacional de investigadores, muestra cómo las temperaturas extremas y los intensos vientos pueden modificar la extensión de la atmósfera de estos mundos gaseosos.

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¿Cómo es WASP-17b, el planeta que observó el James Webb?

WASP-17b es un exoplaneta gigante gaseoso conocido como un “Júpiter caliente”, debido a su tamaño y a su cercanía con la estrella que orbita.

Se encuentra aproximadamente a mil 300 años luz de nuestro planeta y presenta condiciones atmosféricas extremas.

Las observaciones del James Webb permitieron identificar que su atmósfera no se extiende de la misma manera en todos sus lados: una región aparece más hinchada que otra.

Los investigadores encontraron que los vientos transportan energía alrededor del planeta y elevan la temperatura de una parte de su atmósfera, lo que provoca que los gases se expandan.

¿Cómo descubrió el telescopio James Webb la atmósfera deformada?

Para estudiar este fenómeno, el equipo utilizó una técnica llamada transmission strings, o cuerdas de transmisión, que permite analizar cómo cambia la luz de una estrella cuando atraviesa la atmósfera de un exoplaneta durante su tránsito.

A diferencia de los métodos tradicionales, que calculan un promedio de las características atmosféricas, esta técnica permite distinguir diferencias entre distintas regiones del borde del planeta.

El estudio, desarrollado con los datos del telescopio James Webb representa un avance en la observación de mundos distantes.

Los investigadores consideran que este método podría utilizarse para estudiar otros exoplanetas y comprender mejor cómo funcionan sus atmósferas, sus temperaturas y sus patrones de circulación.

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