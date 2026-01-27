85 segundos para el Juicio Final, marca el reloj en su hora más oscura en 79 años

El Boletín de los Científicos Atómicos anunció el 27 de enero de 2026 que el Reloj del Juicio Final se ubicó a solo 85 segundos de la medianoche, el punto más cercano al Fin del mundo en casi ocho décadas. La decisión se tomó tras evaluar riesgos globales acumulados durante el último año.

Creado en 1947, el reloj funciona como una advertencia científica y política. La medianoche representa la destrucción de la civilización humana por causas provocadas por el propio ser humano.

¿Por qué se acercó tanto este año?

Los expertos detectaron un deterioro acelerado del entorno global. La combinación de amenazas simultáneas elevó el nivel de alerta de forma inédita:



Expansión de arsenales nucleares y debilitamiento de tratados

Falta de avances reales contra el cambio climático

Escalada de posturas nacionalistas y conflictos geopolíticos

Riesgos por inteligencia artificial y desinformación masiva

¿Quién decide la hora del reloj?

La medición la realiza un comité internacional de científicos, analistas y premios Nobel. El grupo evalúa evidencia científica, militar y política.

El resultado no es una predicción exacta, sino una señal de riesgo basada en consenso experto.

¿Qué dicen los responsables?

Alexandra Bell alertó sobre el fracaso del liderazgo global

Daniel Holz señaló un aumento del comportamiento agresivo entre potencias

María Ressa advirtió sobre la crisis del periodismo y la verdad

¿Qué podemos hacer al respecto?

Los científicos subrayan que el reloj puede retroceder. El mensaje apunta a la acción colectiva y urgente:



Cooperación internacional efectiva

Renovación de acuerdos de desarme nuclear

Políticas climáticas verificables

Regulación ética de la IA

El Fin del mundo no es inevitable, pero cada segundo perdido aumenta el riesgo.

