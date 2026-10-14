Microplásticos podrían dañar tu cuerpo de una forma inesperada: Así reaccionan con el agua

Los microplásticos podrían representar un riesgo para la salud mucho mayor de lo que pensamos; una investigación científica reveló que estas diminutas partículas pueden desencadenar reacciones químicas espontáneas al entrar en contacto con el agua, generando sustancias capaces de dañar proteínas y células.

El estudio realizado por investigadores de la Universidad de Columbia y la Universidad de California en Berkeley, fue publicado hoy miércoles 14 de octubre de 2026 en la prestigiosa revista científica Nature.

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Científicos descubren cómo reaccionan los microplásticos con el agua Revelan por qué los microplásticos podrían ser más peligrosos para la salud de lo que se pensaba. (Pexels)

¿Qué hacen los microplásticos cuando entran en contacto con el agua?

Los científicos descubrieron que las superficies de ciertos microplásticos pueden favorecer la información de especies reactivas de oxígeno, entre ellas radicales de hidroxilo.

Estas moléculas son altamente reactivas y pueden alterar componentes celulares. El hallazgo resulta especialmente relevante porque el cuerpo humano contiene grandes cantidades de agua, tanto en la sangre como en el interior de las células.

¿Qué enfermedades podrían estar relacionadas con los microplásticos?

Investigaciones anteriores encontraron asociaciones entre la exposición a microplásticos y problemas cardiovasculares, alteraciones neurológicas y otras enfermedades.

El nuevo estudio propone un posible mecanismo químico para explicar algunos de estos efectos; sin embargo, los investigadores no demostraron que los microplásticos provoquen directamente estas enfermedades en las personas.

¿Qué descubrieron los científicos sobre el daño celular?

Durante los experimentos, los investigadores observaron que la interacción entre microplásticos y agua podría favorecer la alteración y acumulación de proteínas, además de producir daños en glóbulos rojos de ratón utilizados como modelo experimental.

Los resultados cuestionan la idea de que los plásticos sean siempre químicamente inertes. Este descubrimiento abre nuevas posibilidades para comprender sus efectos biológicos y desarrollar materiales más seguros; ¿estamos subestimando las consecuencias de convivir diariamente con partículas microscópicas de plástico?

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