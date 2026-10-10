¡Imperdible! Fechas de las lluvias de meteoros que iluminarán el cielo en octubre

Las lluvias de meteros son fenómenos astronómicos únicos y sorprendentes y durante el mes de octubre podremos observar varias, y para que no te las pierdas aquí te compartimos el calendario completo.

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¿Cuándo habrá lluvias de meteoros?

El 11 de octubre las delta aurígidas estarán en su punto máximo y las podras ubicar en la constelación del Cochero y serán visibles desde el hemisferio norte y se verán entre uno y dos meteoros por hora.

El 13 de octubre será el primer máximo de las táuridas del sur y se observarán hasta 5 meteoros por hora. Las podrás ubicar cerca de los límites de Piscis, la Ballena y Aries y serán visibles en ambos hemisferios.

El 18 de octubre será el máximo de las épsilon Gemínidas y se verán 3 meteoros por hora en la constelación de Géminis y se podrán observar desde ambos hemisferios.

El 24 de octubre será el máximo de las Leónidas menores y se verán 2 meteoros por hora en la constelación de Leo Menos en el hemisferio norte.

Recomendaciones para ver las lluvias de meteoros

Si quieres observar las lluvias de meteoros te recomendamos utilizar una plataforma que te permita conocer la hora exacta del punto máximo.

Además es importante que revises el pronóstico del tiempo ya que la visibilidad depende mucho de las condiciones meteorológicas.

Es fundamental que seas paciente ya que se observarán pocos meteoros pero al mismo tiempo puedes buscar otros objetos y fenómenos.

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