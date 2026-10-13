¡Medusa gigante ilumina el cielo! Extraño resplandor tras lanzamiento de la NASA | VIDEO

Una impresionante figura luminosa, semejante a una medusa gigante flotando en el cielo, sorprendió a los habitantes de Florida, en Estados Unidos, durante la madrugada y mañana de este martes 13 de octubre de 2026.

Se trató de un fenómeno conocido como “medusa espacial” (space jellyfish), que apareció después del lanzamiento de un cohete Falcon 9 de SpaceX desde Cabo Cañaveral, como parte de una misión de abastecimiento de la NASA.

Las imágenes del resplnador llamaron la atención por sus forma brillante, además de sus largas estelas, que parecían tentáculos extendiéndose sobre el hotizonte.

Many of you are talking about the “space jellyfish” following this morning’s launch from Space Launch Complex 40 at Cape Canaveral Space Force Station in Florida.



More than 6,300 scientific investigations and cargo are on their way to the @Space_Station, as part of SpaceX's 35th… pic.twitter.com/RyKTwBcd4P — NASA's Kennedy Space Center (@NASAKennedy) October 13, 2026

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¿Que es una medusa espacial y por qué aparece?

Aunque su aspecto parece sacado una película de ciencia ficción, no se trata de un objeto extraterrestre, ni de una criatura espacial. El fenómeno ocurre cuando los gases expulsados por un cohete se expanden a gran altitud y reciben directamente la luz solar

Durante el amanecer o el atardecer, el cielo puede permanecer oscuro para los observadores en tierra, mientras que los gases del cohete ya están iluminados por el Sol. Esta combinación produce una nube brillante con una apariencia similar a la de una medusa.

¿Qué misión lanzó SpaceX este 13 de octubre?

La NASA confirmó que el Falcón 9 despegó a las 6:33 de la mañana, hora de Florida, desde el complejo de lanzamiento Espacial 40. La misión denominada CRS-35 transporta una cápsula Dragon con más de 6 mil 300 libras de suministros, experimentos científicos y equipos equivalentes aproximadamente 2.9 toneladas.

Entre los materiales enviados destacan investigaciones sobre la salud humana, el crecimiento de las plantas y bacterias resistentes a antibióticos.

¿Cuando llegará la nave Dragon a las Estación Espacial Internacional?

La cápsula tiene previsto acoplarse a la Estación Especial Internacional el jueves 15 de octubre, después de aproximadamente 52 horas de viaje. Mientras tanto, el lanzamiento dejó un espectáculo que demuestra como la ciencia y la exploración especial pueden transformar en el cielo; ¿te gustaría presencial alguna vez una espectacular medusa espacial durante el lanzamiento de un cohete?

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