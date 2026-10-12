¡Récord histórico en Marte! Perseverance supera distancia y explora nuevos territorios | VIDEO

La NASA se acaba de alcanzar un nuevo récord fuera de la tierra. Su rover Perseverance se convirtió en el vehículo que más distancia ha recorrido sobre la superficie de otro mundo, después de acumular 45.22 kilómetros en Marte.

La hazaña ocurrió el 11 de octubre de 2026, cuando el explorador robótico superó los 45.16 kilómetros registrados por Opportunity, el legendario vehículo de la NASA que exploró el Planeta Rojo entre 2004 Y 2018. Lo sorprendente es que Perseverance consiguió el récord en aproximadamente cinco años y medio, mientras que Opportunity necesito casi 15 años para alcanzar esa marca.

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Perseverance has set a new off-world record! 🏅



On Oct. 11, the rover's odometer hit 28.10 miles (45.22 kilometers), eclipsing the distance record set by NASA's Opportunity rover. 1/2 pic.twitter.com/IThlI7dl2z — NASA Mars (@NASAMars) October 12, 2026

¿Cómo logró Perseverance romper el récord en Marte?

Una de las claves es un sistema de navegación autónoma, AutoNAV, que utiliza cámaras y programas informáticos para identificar obstáculos, construir, mapas tridimensionales y elegir ruta seguras.

Según la NASA , más del 90% de la distancia recorrida por Perseverance se ha realizado utilizando este sistema, que le permite avanzar con mayor independencia de los controladores terrestres. El robot incluso puede recorrer hasta 412 metros durante un día marciano.

¿Qué está buscando Perseverance en Marte?

Más allá del récord, su principal misión consiste en investigar si Marte reunió condiciones favorables para la vida microbiana en el pasado. El rover ha explorado el antiguo hecho de un lago, un delta formado por un río desaparecido y los alrededores del cráter Jezero.

Actualmente se dirige hacia una región denominada Idubi, donde los científicos esperan encontrar posibles evidencias de antiguos sistemas hidrotermales.

Hasta ahora, Perseverance ha recolectado 29 muestras de rocas y regolito marciano, que podrían ayudar a reconstruir la historia geológica del planeta.

Hongos serán los primeros agricultores de #Marte



Científicos de #EstadosUnidos y #Brasil abren la puerta a la agricultura espacial mediante el uso de hongos micorrízicos arbusculares para fertilizar el regolito marciano. Estos microorganismos funcionan como extensiones… pic.twitter.com/nzHMqhbUkk — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 3, 2026

¿Cuánto tiempo seguirá explorando Marte?

La NASA aprobó una extensión de misión que permitirá continuar las investigaciones hasta aproximadamente finales de 2028.

Con su sistemas de movilidad operativos, Perseverance podría seguir aumentando su récord mientras explora territorios nunca antes estudiados; ¿podrían las próximas muestras marcianas ayudarnos a descubrir si alguna vez existió vida en el planeta rojo?

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