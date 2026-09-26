Mano robótica de Unitree logra algo que parecía imposible: Mueve 22 articulaciones

La carrera por crear robots humanoides capaces de manipular objetos como lo hacemos los humanos acaba de dar un nuevo paso: Unitree representó su Dex5-S, una mano robótica de cinco dedos que combina 22 grados de libertad con un diseño aproximadamente a escala 1:1, respecto al tamaño de una mano humana.

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Dex5-S, la mano biomimética que podría revolucionar a la robótica Imagen de carácter ilustrativo; hecha con IA: La Dex5-S pesa alrededor de 620 gramos y puede soportar hasta 2 kilogramos de carga, mientras que su capacidad para trabajos continuos es de aproximadamente 1 kilogramo





Unitree presenta una mano robótica con 22 grados de libertar que imita el tamaño de una mano humana

Esta mano robótica incorpora 22 motores, uno por articulación, y todas sus articulaciones pueden funcionar mediante movimiento reversible o backdrivability; esto permite que las articulaciones cedan ante fuerzas externas, una característica importante para conseguir movimientos más naturales y controlados.

Otro de sus elementos destacados es su nuevo grado de libertad en el dedo meñique denominado roll, que amplía las posibilidades de movimiento y agarre. Unitree también le incorporó mecanismos de protección contra impactos en las articulaciones para reducir el riesgo de daños cuando la mano recibe fuertes golpes.

La mano robótica Dex5-S pesa alrededor de 620 gramos y puedes soportar hasta 2 kilogramos de carga, mientras que su capacidad para trabajos continuos es de aproximadamente 1 kilogramos.

Su carcasa está fabricada en aluminio y el sistema admite diferentes interfaces de comunicación incluyendo Ethernet, USB y RS-485, según la configuración.

Unitree Introducing: Unitree Dex5-S Dexterous Hand 22 Degrees of Freedom 1:1 Real-Hand Size👋

Precision biomimetic dexterous hand, price from $6.5K (Tax and Shipping cost excluded), with all 22 joints supporting smooth backdrivability, and each joint equipped with limit impact… pic.twitter.com/smyW7x63Ec — Unitree (@UnitreeRobotics) September 21, 2026

Unitree ofrece además una versión Pro, que añade capacidades de percepción táctil, una característica que resulta especialmente relevante en el desarrollo de robots humanoides porque manipular un objeto no depende solamente de verlo, también es necesario saber cuánta presión ejercer, detectar el contacto y ajustar el movimiento en tiempo real.

La compañía mostró a su Dex5-S mientras realiza tareas como manipular una cuchara, utilizar tijeras, lanzar y atrapar un limón, además realizar diferentes tipos de agarre.

El precio anunciado por parte de los 39 mil 900 yuanes alrededor de 6 mil 500, cerca de 120 mil pesos mexicanos, antes de impuestos y gastos de envío.

La llegada esta nueva mano robótica refleja uno de los grandes desafíos de la robótica humanoide: Conseguir que un robot no solamente camine o mantenga el equilibrio, sino que pueda usar sus manos con precisión, sensibilidad y destreza.

Esa capacidad puede ser determinante para que los robots del futuro puedan realizar tareas cada vez más complejas en laboratorios, fábricas y otros entornos.

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