¿Qué animales iban en el Arca de Noé? Esto dice la Biblia y lo que investiga la ciencia

El Arca de Noé es uno de esos relatos bíblicos que, siglos después, todavía consigue provocar la misma pregunta ¿de verdad pudo existir?

Y es que la historia del gigantesco barco que habría sobrevivido a un diluvio junto con Noé, su familia y parejas de animales nuevamente ha despertado dudas, investigaciones y hasta teorías que intentan encontrarle una explicación más allá de la fe.

Pero hay un detalle que hace que esta historia se ponga todavía más interesante: ¿qué animales habrían viajado en aquella famosa arca? Esto dicen los científicos.

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FIRST LOOK: footage from inside Noah’s Ark



Gopher drone was sent down into the core drilling holes in an attempt to reach the mapped voids. Gopher needs some modifications in order to look around, as his wheels had trouble moving on the very loose sediment on the ground.



As… pic.twitter.com/IxgFVE7i3c — Noahs Ark Scans (@noahsarkscans) September 24, 2026

¿Qué animales iban en el Arca de Noé?

La respuesta no es tan sencilla como hacer una lista de animales y nombrarlos uno por uno, ya que el relato bíblico no especifica todas las especies que habrían subido al Arca de Noé.

De hecho, solo menciona por nombre a una paloma y un cuervo, enviados por Noé para comprobar si las aguas del diluvio ya habían bajado.

A partir de ahí, artistas, religiosos y científicos comenzaron a imaginar quiénes fueron los demás pasajeros y es aquí es donde la historia se pone bastante curiosa.

Teorías sobre los animales dentro del Arca de Noé

Durante la Edad Media, por ejemplo, las representaciones del Arca incluían animales conocidos en Europa, como vacas, cabras y cerdos; pero conforme aumentaron los viajes y el conocimiento sobre otras regiones, también aparecieron criaturas más exóticas.

En esculturas de la catedral de Norwich, del siglo XV, aparecen monos, jirafas, pavos reales y leones junto a Noé y sí, también hay un unicornio, así como lo lees, un unicornio, pero ¿es real?

¿Hubo un unicornio en el Arca de Noé?

El unicornio aparece en representaciones medievales, no en el relato bíblico como un animal que haya subido al Arca, pues en aquella época, el conocimiento sobre la fauna del mundo era mucho más limitado.

Por eso, criaturas fantásticas como unicornios, grifos y animales parecidos a dragones podían aparecer junto a especies reales en pinturas y manuscritos.

¿Qué dice la ciencia sobre el Arca de Noé?

Cuando aumentaron las exploraciones y se descubrieron cada vez más especies, comenzó un problema bastante grande: ¿cómo podían caber todos los animales conocidos en una sola embarcación?

A partir del siglo XVI, algunos estudiosos intentaron interpretar el relato del Arca de Noé como un acontecimiento histórico y buscaron explicaciones que lo hicieran compatible con los nuevos conocimientos científicos.

Jean Borrell, por ejemplo, calculó que solo 93 tipos de mamíferos habrían necesitado estar a bordo y planteó que otros animales podrían haber surgido posteriormente de manera espontánea.

Otros investigadores también hicieron propuestas que hoy suenan bastante extrañas como, por ejemplo, la del jesuita Benito Pereira, por ejemplo, consideraba que algunos insectos, como las moscas, no necesitaban subir al Arca porque podían generarse a partir de materia en descomposición.

Sí, la ciencia de hace varios siglos tenía teorías que hoy nos harían levantar más de una ceja.

¿Investigan el Arca de Noé en Turquía?

Y aquí es donde el misterio vuelve a ponerse interesante, pues en Turquía, un equipo internacional investiga actualmente la Formación Durupınar, una estructura de unos 160 metros de longitud ubicada cerca del monte Ararat y que desde hace décadas es relacionada por algunas personas con el Arca de Noé.

El proyecto, dirigido por el arqueólogo Cenker Atila, de la Universidad Cumhuriyet de Sivas, utiliza técnicas como mapeo, estudios geofísicos, radar y toma de muestras del subsuelo.

En septiembre de 2026 comenzaron nuevas perforaciones para analizar qué hay debajo de la superficie; los investigadores buscan determinar qué tipo de formación es realmente Durupınar y analizar las muestras obtenidas en laboratorio.

Algunos estudios con radar han señalado anomalías y posibles estructuras bajo tierra, pero eso todavía no demuestra que sean restos del Arca de Noé.

Los resultados de esta fase de investigación están previstos para 2027, así que el misterio todavía tiene varios capítulos por delante.

Porque si después de tantos siglos seguimos preguntándonos si el Arca de Noé realmente existió, la pregunta queda abierta: ¿qué otros relatos bíblicos crees que podrían esconder una explicación histórica o científica detrás?

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