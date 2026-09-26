Un equipo del Centro de Astrofísica de Harvard y Simithsonian compartió información sobre la primera detección de emisiones de radio de un exoplaneta y aquí te compartimos todos los detalles.

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Detectan señal de exoplaneta

Desde los 90 sabemos de la existencia de los exoplanetas pero nunca se había escuchado señales de ellos hasta ahora, pues un equipo liderado por Kevin Ortiz Ceballos detectó señales del Beta Pictoris b.

Antes que cualquier cosa, los investigadores revelaron que no se trata de un posible contacto extraterrestre, sino que se debe a un fenómeno conocido como las auroras.

La señal pudo haber surgido de la aurora del exoplaneta que se produce cuando moléculas cargadas eléctricamente chocan con el campo magnético de un planeta y esto estimula las moléculas y emiten luz y brillan al regresar a su estado normal.

Los investigadores observaron el planeta cuatro veces en 2025 y 2026 y observaban breves ráfagas de fuertes señales de radio que se desvanecían y descubrieron que se propagaban en el espacio con una orientación circular característica de la misma manera en la que viajan las ondas de radio de las auroras boreales.

¿Qué son los exoplanetas?

Los exoplanetas se encuentran fuera de nuestro Sistema Solar y orbitan una estrella diferente al Sol y debido a que se encuentran muy lejos los astrónomos los detectan al medir la bajada de brillo de una estrella cuando un planeta pasa por delante de ella.

También cuando se produce un movimiento leve de una estrella causado por la gravedad de un planeta que orbita a su alrededor.

Algunos tipos de explanetas son Júpiteres calientes, Supertierras, Neptunianos y planetas en la zona habitable.

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