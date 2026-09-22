IPN detecta microplásticos en sangre y orina de personas

Investigadores del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CIIEMAD), del Instituto Politécnico Nacional (IPN) realizó un estudio de biomonitoreo para detectar miscroplásticos en el cuerpo humano.

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Estudio para detectar microplásticos en el cuerpo

El estudio encabezado por la doctora Laura Arreola Mendoza analizó 10 polímeros plásticos en 98 habitantes de la comunidad Corralero en Oaxaca para conocer su comportamiento en el organismo.

Los micro y nanoplásticos son un contaminante ambiental cada vez más común y por ello se realizan estudios para conocer cómo es que se incorporan al organismo humano.

De acuerdo con la información, más del 70% de las partículas identificadas en las muestras de sangre corresponden a fibras y en la orina se encontraron fibras y fragmentos. Hallaron polímeros como el N66 o nylon, poliestireno, caucho de llantas y más.

Con esta investigación se busca comprender la presencia, distribución y comportamiento de los nano y microplásticos en el cuerpo.

¿Qué son los microplásticos y qué tipos hay?

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte que los microplásticos pueden ser tóxicos y su presencia representa un riesgo para los seres humanos y otras especies.

Existen dos tipos, los microplásticos primarios como los cosméticos, limpiadores de manos y los secundarios que surgen de la descomposición de objetos plásticos como fibras textiles, desgaste de neumáticos de vehículos y escamas de pintura.

Los microplásticos se pueden beber, comer y respirar y pueden provocar inflamación celular, estrés oxidativo y alteraciones en el sistema digestivo y circulatorio.

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