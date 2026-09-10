Descubren asombroso planeta naciente cuatro veces la masa de Júpiter

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó un estudio en el que se confirmó que el polvo que rodea la estrella J16120 es un patrón para la formación de planetas, un hecho sin precedentes.

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Planeta naciente cuatro veces la masa de Júpiter

A unos 430 años luz de la Tierra, el gas que rodea la estrella se comporta de una manera muy particular, en un lado gira más rápido y en otro va más lento.

De acuerdo con el investigador del Instituto de Astronomía, Anibal Sierra Morales esta característica es una de las primeras detecciones de un planeta en formación por medio del método del ensanchamiento de líneas moleculares.

Cabe mencionar que en 2019 se estudiaba cómo debería verse el gas de un disco si dentro tuviera un planeta formándose y habría exceso de turbulencia en la posición del planeta y a lo largo de su órbita.

¿Cómo se confirmó la formación de un planeta?

El interferómetro Atacama Large Millimeter/submillimeter Array que se encuentra en el desierto de Atacama en Chile que cuenta con 66 antenas ha logrado observar miles de estrellas y planetas en proceso de nacimiento.

Este junto con otros tres equipos detectaron un punto brillante en el infrarrojo, emisión de hidrógeno alfa, y emisión de polvo en el milimétrico en la misma región lo que indica la existencia de un objeto masivo en su órbita.

Ahora, los investigadores se encuentran analizando a profundidad el fenómeno de formación de este planeta y se buscará evidencia sobre sus características.

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