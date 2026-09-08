La mejor hora para ver la lluvia de meteoros Épsilon Perseidas en México

A lo largo de mes de septiembre podremos ver diferentes fenómenos astronómicos y uno de los más llamativos es la lluvia Épsilon Perseidas de septiembre cuyos meteoros entran a la atmósfera terrestre a una velocidad de 64 km/s.

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Fecha y hora para ver la lluvia de meteoros Épsilon Perseidas

Las Épsilon Perseidas de septiembre alcanzarán su pico antes de la Luna Nueva, así que prepárate para observarlas el 9 de septiembre alrededor de las 18:00 horas GMT.

En México, la mejor hora para observar este fenómeno es desde la medianoche hasta las primeras horas del amanecer, es decir entre las 02:00 y las 04:30 horas y se verán alrededor de 8 meteoros por hora.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) recomienda alejarse de las luces urbanas y estar en zonas de campo abierto y debes comenzar a mirar al cielo unos 20 minutos antes de comenzar la observación para que la vista se adapte a la oscuridad.

Además, la Luna será creciente menguante por lo que facilitará la visibilidad de los meteoros.

¿Qué son las Épsilon Perseidas?

Las Épsilon Perseidas son una lluvia de meteoros que ocurre en septiembre y el pico máximo suele ocurrir alrededor del día 9, recibe ese nombre porque se encuentra cerca de Épsilon Perseo y el origen de su cuerpo progenitor y sus características astronómicas difieren de los de la lluvia principal de las Perseidas que es en agosto.

Sus meteoros son muy rápidos pues alcanzan los 64 kilómetros por segundo y su brillo es bajo y por lo regular solo se observan alrededor de 5 meteoros por hora pero se tiene el registro que en 2008 y 2013 se produjeron brotes con más de 10 meteoros por hora.

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