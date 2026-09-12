Luna y Venus embellecerán el cielo, fecha y hora para ver este imperdible fenómeno

Venus es un planeta que se puede ver a simple vista ya que es el objeto más brillante del cielo nocturno después de la Luna y estará junto a nuestro satélite natural, un espectáculo que no te puedes perder.

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¿Cuándo y a qué hora ver a la Luna y Venus?

Aunque Venus será visible hasta finales de septiembre, si estas en la CDMX la conjunción con la Luna se podrá observar el 13 de septiembre a las 19:29 horas. Al mirar al cielo, se verá la Luna y a su lado un objeto brillante que parecerá una estrella pero será el planeta Venus.

La Luna será creciente y a su lado se verá Venus y la mejor vista será desde el hemisferio sur donde ambos permanecerán sobre el horizonte hasta que el cielo oscurezca.

Venus llegará a su máximo brillo

A finales de septiembre Venus se encontrará en su máximo brillo y resplandecerá bajo en el cielo suroeste poco después de la puesta de Sol en Virgo. Será visible a simple vista y estará iluminado solo en un 22%.

Venus es un planeta blanco o amarillento debido a su densa atmósfera de dióxido de carbono y nubes de ácido sulfúrico. Aunque no se tiene certeza de su color, los científicos creen que puede tener tonos de rojo, marrón y gris.

Este planeta parece una estrella blanca y deslumbrante porque refleja la luz solar, esta envuelto en nubes densas y brillantes que devuelven gran parte de la luz del Sol al espacio. Su brillo no es el mismo siempre porque cambia su fase y distancia a la Tierra pero alcanza su máximo brillo cuando está relativamente cerca de nuestro planeta.

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