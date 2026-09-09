Mejores ciudades para ver el histórico eclipse solar del 2 de agosto de 2027

Durante este eclipse solar total, la Luna pasará entre la Tierra y el Sol y proyectará su sombra sobre una franja estrecha de nuestro planeta, este histórico fenómeno ocurrirá el 2 de agosto de 2027 y destaca porque la fase de totalidad superará los 6 minutos en algunas regiones, te decimos dónde se podrá ver.

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¿En qué ciudades se verá el eclipse solar del 2 de agosto de 2027?

Según el sitio web National Eclipse los países donde el eclipse solar tendrá una visibilidad total son:

Egipto donde se registrará el punto máximo de duración

España (al sur de la Península y Andalucía)

Gibraltar (Reino Unido)

Marruecos

Argelia

Túnez

Libia

Arabia Saudita

Yemen

Somalia

Mientras que los lugares donde la visibilidad será parcial son:

Europa y Oriente Medio

África

América (en Estados Unidos)

¿Qué se debe saber sobre los eclipses solares?

Los eclipses solares ocurren cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alinean, son fenómenos que ocurren dos veces al año en diferentes zonas del mundo pero son eventos imperdibles.

Estos fenómenos permiten estudiar la atmósfera de la Tierra en condiciones poco comunes pues un eclipse cambia la iluminación de la Tierra y ese bloqueo localizado de la energía solar sirve para conocer los efectos del Sol en nuestra atmósfera superior sonde la energía solar crea una capa de partículas llamada ionosfera.

En este lugar se albergan satélites de la órbita terrestre baja y señales de comunicaciones como ondas de radio, o los sistemas que hacen que funcionen los GPS y los cambios que haya tienen un impacto en nuestra tecnología y en la forma en la que nos comunicamos.

En 2021 se publicaron algunos de los hallazgos obtenidos tras más de una década de observaciones de eclipses y encontraron que la corona mantiene una temperatura constante a pesar de que experimenta cambios que ocurren en una rotación de 11 años conocida como ciclo solar.

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