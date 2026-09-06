Día Mundial del Daltonismo: qué es, tipos y cómo detectar esta alteración visual

Cada 6 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Daltonismo, una fecha dedicada a visibilizar una alteración de la percepción de los colores que pueda pasar inadvertida durante años.

Este día coincide con el nacimiento de John Dalton, científico británico que estudió esta condición después de identificar que él y su hermano percibían los colores de manera diferente.

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¿Qué es el daltonismo y por qué ocurre?

El daltonismo es una alteración de la visión que dificulta distinguir determinados colores o diferenciar algunas tonalidades entre sí.

En la mayoría de los casos, el daltonismo tiene un origen genético y se relaciona con alteraciones en los mecanismos de la retina encargados de percibir las longitudes de onda de la luz.

Al ser una alteración genética ligada al cromosoma X, hay un número más elevado de hombres daltónicos que mujeres.

No todas las personas con daltonismo ven el mundo únicamente en blanco y negro. De hecho, esa es una forma poco frecuente y más severa de la alteración.

La intensidad también puede variar considerablemente entre una persona y otra. Algunas pueden tener problemas para distinguir ciertos tonos, mientras que otras presentan una alteración mucho más marcada.

¿Cuáles son los tipos de daltonismo?

La falta o el incorrecto funcionamiento de algunos fotorreceptores provoca que no se pueda visualizar correctamente la tonalidad de los colores. Por ello, hay diferentes tipos de daltonismo:

Dicromatismo : provoca dificultad para diferenciar entre el verde y rojo o entre el amarillo y azul.

: provoca dificultad para diferenciar entre el verde y rojo o entre el amarillo y azul. Acromatopsia : hace que la persona vea todo en tonos grises, en concreto, en diferentes escalas de blanco y negro.

: hace que la persona vea todo en tonos grises, en concreto, en diferentes escalas de blanco y negro. Tricromatismo anómalo: hace que no se vean los colores con total normalidad.

¿Cómo saber si una persona es daltónica?

Una de las pruebas más conocidas son las cartas de Ishihara, que utilizan círculos formados por numerosos puntos de distintos colores.

Dentro de estas figuras aparecen números o formas que pueden resultar difíciles de identificar para algunas personas.

Prueba de daltonismo Prueba de Ishihara. (fotoquique/Getty Images/iStockphoto)

Sin embargo, realizar una prueba en internet puede servir únicamente como referencia y no sustituye una valoración profesional.

El Día Mundial del Daltonismo busca precisamente aumentar el conocimiento sobre esta condición y promover una mayor inclusión para quienes perciben los colores de manera diferente.

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