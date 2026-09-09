¿No puedes soltar el teléfono? La UNAM advierte que tu cerebro podría estar “hackeado” por la tecnología

¿Eres de los que deja el celular en la mesa e inmediatamente sientes la necesidad de volver a tomarlo? Si te cuesta trabajo despegarte de la pantalla, no es solamente un problema de falta de disciplina; en adn NOTICIAS te contamos la razón por la que te cuesta soltar el teléfono.

De acuerdo con Víctor Manuel Rodríguez Molina, neurofisiólogo y especialista de la Facultad de Medicina de la UNAM, la estimulación constante de los dispositivos digitales están reconfigurando nuestra mente.

La velocidad y la demanda continua de información alteran la infraestructura cerebral Agotamiento y falta de memoria: Experto de la UNAM revela qué le pasa a tu mente por el uso constante del celular. (J Studios/Getty Images)

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Soltar el teléfono: ¿Por qué las pantallas “hackean” nuestro teléfono?

El experto de la UNAM explica que la velocidad y la demanda continua de información alteran la infraestructura cerebral; cuando sentimos la urgencia de revisar el teléfono, la dopamina no actúa generando placer, sino impulsándonos a buscar un objetivo inmediato. Esta sobreexposición agota la corteza prefrontal, lo que puede provocar:

Pérdida de memoria y de concentración

Lapsus al buscar palabras o estrucurar ideas

Insomnio y alternaciones graves de sueño

Agotamiento mental persistente.

Por esta razón, cuando el cerebro se encuentra saturado, la simple “fuerza de voluntad” resulta insuficiente para romper con ese adictivo hábito.

Víctor Manuel Rodríguez Molina Neurofisiólogo Víctor Manuel Rodríguez Molina, especialista de la Facultad de Medicina de la UNAM. (UNAM)

¿Cómo podemos revertir la adicción digital?

¿Qué hacer para poder soltar el teléfono? El especialista de la UNAM señala que la clave para la desintoxicación digital consiste en crear puntos de fricción que dificulten el acceso automático a nuestro teléfono celular; entre sus recomendaciones se destacan:

Guardar el dispositivo fuera de tu vista: En lugar de dejarlo sobre la mesa, apágalo o colócalo dentro de un cajón.

Evita el “scroll” infinito: Establece límites conscientes de tiempo frente a la pantalla

Ser constante: Aplica estas acciones todos los días y durante las convivencias del fin de semana para que recuperes el control de manera progresiva.

Si llegaste hasta esta parte de la nota es porque seguramente te sentiste identificado: Si sientes agotamiento y hasta falta de memoria, te recomendamos que apliques los consejos de los expertos; y tú, ¿sientes que el uso del celular ya comenzó a afectar tu atención o tu descanso diario?

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