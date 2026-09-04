Aunque parecía que el oxígeno de la Tierra es eterno, no es así. O al menos es lo que reveló un estudio publicado en Nature Geoscience en el que se explica el proceso de desoxigenación que sufrirá el planeta.

Este escenario no implicaría que el aire desaparezca de un día para otro, sino una transformación en la atmósfera que pondría fin a la actual etapa de vida rica en oxígeno.

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¿En cuánto tiempo se acabaría el oxígeno de la Tierra?

La investigación fue encabezada por Kazumi Ozaki, de la Universidad de Toho, Japón, y Christopher Reinhard, del Instituto de Tecnología de Georgia, Estados Unidos.

Los investigadores desarrollaron un modelo para estudiar cómo podría cambiar la atmósfera terrestre a escalas de tiempo extremadamente largas.

El estudio publicado en Nature Geoscience calculó que la atmósfera con una cantidad significativa de oxígeno tendría una duración media de aproximadamente mil 80 millones de años.

Esto no indica que hay una fecha exacta en la que la humanidad dejará de tener aire para respirar. Es más bien, una proyección basada en modelos que consideran la interacción entre el clima, geología y otros factores.

De acuerdo con Ozaki y Reinhard, el cambio ocurriría antes de que el calentamiento provocado por la evolución natural del Sol llevara a la Tierra a perder gran parte de su agua superficial.

¿Por qué disminuiría el oxígeno en la Tierra?

Uno de los factores sería el aumento de la luminosidad del Sol, la cual provocaría cambios en las condiciones de la Tierra y modificará procesos geológicos.

La reducción progresiva del dióxido de carbono sería uno de los efectos previstos. Lo que afectaría a los organismos que realizan el proceso de la fotosíntesis.

Si la disponibilidad del CO2 cae, la productividad de estos organismos también disminuirá y esto, tendría una reacción en cadena para el suministro de oxígeno a la atmósfera.

El modelo señala que esta caída del oxígeno podría ser relativamente rápida y llevaría a la atmósfera hacia condiciones a las que hubo en etapas muy antiguas de la Tierra.

Aunque estas son proyecciones para miles de millones de años, por lo que nuestros nietos y sus nietos podrán seguir viviendo y respirando en la Tierra.

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