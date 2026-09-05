Fecha y hora para ver la Luna pasar cerca de Marte

Si te gusta la astronomía el cielo nos deleitará con un fenómeno imperdible, la Luna estará cerca de Marte y se podrá ver a simple vista, aquí te compartimos todos los detalles para que no te la pierdas.

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¿Cuándo y a qué hora ver la Luna cerca de Marte?

De acuerdo con el sitio web Star Walk, antes de amanecer del domingo 6 de septiembre se podrá ver a simple vista la Luna cerca de Marte.

Cabe destacar que un objeto brillante cerca de la Luna puede ser una estrella o un planeta y así puedes distinguirlos:

Mercurio es gris o marrón

Venus es amarillo pálido

Marte es rosa pálido o rojo brillante

Júpiter es naranja

Saturno es dorado

Tipos de aproximación de la Luna a un planeta

Existen diferentes tipos de aproximación de la Luna y estas son sus características:

La aproximación más cercana o appulse ocurre cuando dos objetos celestes tienen la menor distancia aparente vistos desde la Tierra y en el caso de la Luna y los planetas la aproximación ocurre cerca de la conjunción.

La conjunción se produce cuando dos objetos celestres tienen la misma ascensión recta o longitud eclíptica aparente en el cielo. La conjunción tiene un significado más técnico y no se produce con cada appulse.

Por lo regular, las conjunciones Luna y planeta ocurren una vez cada 27.3 días ya que nuestro satélite natural pasa por una estrecha parte del cielo centrada en la eclíptica y se encuentra con planetas.

Por otro lado, la ocultación ocurre cuando un cuerpo celeste con diámetro aparente mayor pasa por delante de un cuerpo con diámetro aparente menor es decir cuando la Luna pasa delante de una estrella o planeta.

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