Tipos de sismos y cuáles son los más destructivos

Los sismos son fenómenos impredecibles; sin embargo a lo largo de los años se ha investigado más sobre ellos y Luis Quintanar Robles, responsable de la Red Sismológica del Valle de México e investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM nos explica qué tipos de temblores hay y cómo afectan.

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¿Cuáles son los sismos más comunes en la CDMX?

En la CDMX, los sismos más comunes son los que ocurren en la zona de subducción, es decir, en la zona que delimita las dos placas tectónicas: la placa oceánica y la placa continental, por ejemplo el sismo de 1985, el del Ángel en 1957.

Los menos comunes son los sismos que ocurren al interior de la placa que subduce, es decir que no suceden en la interfase entre las dos placas, sino al interior de una de ellas, como en el caso del sismo del 19 de septiembre de 2017. Otra característica de estos sismos es que muchas veces suelen ser más devastadores que los sismos menos profundos. En general se podría decir que los sismos más destructivos son los más superficiales.

¿Qué tipos de sismos hay y cuáles son sus características?

Existen los sismos tectónicos que están asociados a la actividad de las placas tectónicas como son los de subducción, intraplaca y los corticales.

“Los sismos de subducción o interplaca son los que ocurren en la frontera entre dos placas y ocurren a lo largo de la costa del Pacífico mexicano y tienen profundidades de entre 10 a 15 kilómetros. Los intraplaca son más profundos y ocurren dentro de la placa que subduce es decir, dentro de la placa oceánica y generalmente se dan a profundidades mayores, como por ejemplo el sismo del 19 de septiembre de 2017 o el reciente sismo de Colombia. Mientras que los corticales ocurren en la corteza terrestre como los que ocurren en la CDMX”, explicó Luis Quintanar.

También existen los sismos volcánicos que ocurren por el movimiento de fluidos bajo un edificio volcánico, es decir los fluidos, la lava que se va deslizando y va rompiendo pequeñas fallas.

Otro tipo de sismos son los producidos por la actividad humana, es decir por el fracking en las zonas geotérmicas. Lo que se hace es que inyecta agua y se van abriendo grietas y fracturas que producen sismos, por lo regular son de magnitudes bajas.

¿Qué papel juega la Red Sismológica del Valle de México en la identificación de sismos?

La Red del Valle de México es una red de 33 estaciones que opera el Servicio Sismológico Nacional (SSN) y se distribuyen a lo largo y ancho del Valle de México, el Instituto de Ingeniería de la UNAM también tiene una amplia red de acelerógrafos, el Centro Nacional de Prevención de Desastres también tiene una red de sensores, algunos de ellos en pozos a diferentes profundidades, la Universidad Autónoma Metropolitana también tiene instrumentación por lo que existen entre 150 a 200 instrumentos en todo el Valle de México.

“Con la instrumentación sismológica se han podido determinar de forma más precisa en que lugares hay una mayor sismicidad en el Valle de México. La zona poniente es una zona muy importante de ocurrencia de sismicidad por la existencia de una serie de fracturas ligadas a la Sierra de las Cruces. En el oriente específicamente en Milpa Alta también y sin olvidar toda la sismicidad asociada al volcán Popocatépetl”, indicó el investigador de la UNAM.

Antes no se sabía mucho sobre los sismos y ahora gracias a la existencia de redes sísmicas se puede conocer más sobre estos fenómenos y así prepararse e implementar medidas para saber cómo actuar ante ellos.

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