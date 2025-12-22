Especialista responde si la IA ayuda en la terapia de salud mental

El mundo vive un boom de la tecnología tras la aparición de la Inteligencia Artificial (IA) y actualmente los especialistas evalúan usarla como herramienta para tratar la salud mental.

En entrevista para adn Noticias, el especialista Alejandro Chávez, señaló que el mal empleo de la IA representa un riesgo de perder la conectividad humana o el lazo social.