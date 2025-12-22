Especialista responde si la IA ayuda en la terapia de salud mental
Alejandro Chávez, especialista y profesor de psicología clínica y de la salud del Tec de Monterrey, campus Ciudad de México, habla del papel de la IA en la salud mental.
El mundo vive un boom de la tecnología tras la aparición de la Inteligencia Artificial (IA) y actualmente los especialistas evalúan usarla como herramienta para tratar la salud mental.
En entrevista para adn Noticias, el especialista Alejandro Chávez, señaló que el mal empleo de la IA representa un riesgo de perder la conectividad humana o el lazo social.