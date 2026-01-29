¿Es mejor apagar el celular una vez al día o a la semana? Esta es la opción más recomendada para evitar ciberataques

La Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos establece que apagar y encender el celular una vez por semana es la práctica estándar para mitigar riesgos de sufrir ciberataques . Realizar este ciclo de reinicio semanal previene la persistencia de malware y bloquea ataques sofisticados como el spearphishing.

Esta medida defensiva interrumpe la ejecución de programas maliciosos que operan en segundo plano sin intervención del usuario. Aunque no garantiza una protección absoluta, la NSA confirma que dificulta la continuidad de amenazas críticas como los exploits de cero clics y el spyware.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cada cuánto tiempo hay que apagar el celular para evitar ciberataques según la NSA?

La NSA prescribe el ciclo de apagado semanal como la recomendación oficial para los usuarios. Apagar el teléfono ayuda a liberar la memoria del sistema y detiene procesos residuales de software malicioso que dependen de sesiones activas permanentes para sobrevivir.

Al adoptar esta práctica, los usuarios aumentas sus posibilidades de neutralizar amenazas que operan bajo los siguientes esquemas de ataque:

Spearphishing: Intentos dirigidos que buscan instalar malware mediante engaños personalizados al propietario del equipo.

Intentos dirigidos que buscan instalar malware mediante engaños personalizados al propietario del equipo. Zero-Click Exploits: Ataques que comprometen el sistema operativo sin que el usuario interactúe con enlaces o archivos sospechosos.

Ataques que comprometen el sistema operativo sin que el usuario interactúe con enlaces o archivos sospechosos. Interrupción de persistencia: Al cortar la sesión activa, se impide que programas espía mantengan una conexión constante con los servidores del atacante.

El dispositivo debe permanecer apagado al menos 5 minutos para asegurar que todos los procesos internos se detengan por completo.

We recently published guidance on how to addresses challenges associated with Secure Boot configuration. If you’re a network defender or device owner who’s unclear on how Secure Boot interacts with other protective tech, read on.



🔗https://t.co/7ObsEusZky pic.twitter.com/N3x4QvkWYL — NSA Cyber (@NSACyber) December 11, 2025

Otra prácticas de seguridad recomendadas para proteger dispositivos móviles

La NSA propone una lista de acciones preventivas adicionales que deben combinarse con el reinicio semanal. La seguridad digital no depende de una sola acción, sino de la gestión estricta de conexiones y el control físico del hardware para evitar el acceso no autorizado a datos personales.

Las categorías clave para blindar el equipo contra intrusiones externas incluyen:

Gestión de conexiones: Deshabilitar el Bluetooth y el Wi-Fi cuando no se utilicen; evitar el uso de redes públicas y eliminar perfiles de conexión antiguos.

Deshabilitar el Bluetooth y el Wi-Fi cuando no se utilicen; evitar el uso de redes públicas y eliminar perfiles de conexión antiguos. Manejo de software: Instalar el número mínimo de aplicaciones desde tiendas oficiales y aplicar actualizaciones de sistema de forma inmediata.

Instalar el número mínimo de aplicaciones desde tiendas oficiales y aplicar actualizaciones de sistema de forma inmediata. Protección física: Utilizar cables de carga originales, evitar estaciones USB públicas y considerar fundas que bloqueen físicamente el micrófono y la cámara.

Utilizar cables de carga originales, evitar estaciones USB públicas y considerar fundas que bloqueen físicamente el micrófono y la cámara. Contraseñas complejas que contengan al menos 12 caracteres y no incluyan datos personales.

Apagar tu dispositivo ayuda a evitar ciberataques.|Archivo

El uso de un PIN seguro de 6 dígitos y la configuración del bloqueo automático tras 5 minutos de inactividad refuerzan la barrera de acceso.

Finalmente, se aconseja no mantener conversaciones sensibles cerca de dispositivos móviles, incluso si parecen estar inactivos. Mantener el control físico del equipo y evitar modificaciones como el root o jailbreak garantiza que las capas de seguridad nativas del fabricante permanezcan intactas frente a la evolución de los ciberataques actuales.