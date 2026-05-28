¡México muy lejos de Dinamarca! Literalmente cayó la rata en IMSS de Sonora

El Hospital General Regional No.1, perteneciente al IMSS, en Ciudad Obregón, Sonora, está en el centro de la polémica después de que una rata saliera del sistema de ventilación y cayera en una mesa.

Sí, una rata, un animal que transmite enfermedades, caminaba libremente por el hospital, al cual entran pacientes todos los días, lo que evidencia las carencias en nuestro sistema de salud.

El video rápidamente se volvió viral y provocó que muchos se cuestionaran ¿esto también pasa en Dinamarca? ¿Dónde quedó el sistema de salud que nos prometió Morena?