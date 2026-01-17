Suplemento bebible mejora el crecimiento del cabello en mujeres con caída, revela estudio clínico

Un estudio clínico europeo confirmó que un suplemento bebible puede favorecer el crecimiento del cabello en mujeres con caída capilar. La investigación se realizó en España y se publicó en 2025 en una revista científica revisada por pares.

El ensayo analizó a mujeres jóvenes con efluvio telógeno, una de las causas más comunes de pérdida de cabello femenina, y midió resultados objetivos durante seis meses de tratamiento diario.

Edades en las que más afecta la caída

La caída excesiva afecta a mujeres de entre 18 y 40 años, incluso sin antecedentes médicos graves. Estrés, déficits nutricionales y cambios hormonales suelen ser factores clave.

Especialistas señalan que el impacto va más allá de lo estético, ya que influye en autoestima y calidad de vida, lo que impulsa la búsqueda de soluciones eficaces.

Así se realizó el estudio clínico

El ensayo fue aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, con 106 participantes en dos clínicas españolas. Cada mujer consumió diariamente 25 ml del suplemento o placebo.

La densidad capilar se midió con fototricoscopia, una técnica de alta precisión poco común en estudios de nutracéuticos.

¿Cuál es el suplemento bebible?

Olistic Women, también mencionado como Olistic© Women en la publicación científica. Se trata de un complemento alimenticio líquido en viales de 25 ml, diseñado específicamente para mujeres premenopáusicas que experimentan caída del cabello por efluvio telógeno.

Contiene más de 30 ingredientes naturales estandarizados, como:



Aminoácidos (L-cisteína, L-metionina, L-arginina, L-lisina) para la producción de queratina

Vitaminas y minerales (biotina, zinc, selenio, hierro, vitamina C, ácido fólico)

Antioxidantes (resveratrol, astaxantina, vitamina E)

Adaptógenos (ashwagandha para el estrés)

Antiinflamatorios (curcuma, Nigella sativa)

Postbióticos y extractos vegetales (como Serenoa repens)

La dosis es un vial diario (se puede tomar directamente o diluido), preferiblemente después del desayuno. El estudio lo evaluó durante 6 meses en formato aleatorizado, doble ciego y con placebo, demostrando su eficacia y seguridad.

Resultados medibles y percepción positiva

A los seis meses, el grupo tratado mostró un aumento promedio de 27 cabellos por cm² frente al placebo. Más del 90% reportó menos caída y mayor densidad.

Los investigadores destacaron que los cambios fueron visibles desde el tercer mes y se consolidaron al final del estudio.

Un enfoque multifactorial con respaldo científico

El suplemento combina aminoácidos, antioxidantes, adaptógenos y postbióticos para actuar sobre varias causas de la caída capilar.

Expertos consideran que este tipo de evidencia eleva el estándar del mercado y abre opciones complementarias, siempre bajo supervisión dermatológica.

